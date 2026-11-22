Ο Πέδρο Τσιριβέγια έκανε ένα story για να δώσει δύναμη στον φίλο του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος ήταν ο μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ.

Ο τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο έχει επισκιάσει τη σημαντική νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΟΦΗ με 2-0 για την 11η αγωνιστική της Superleague, αφού η πρώτη εικόνα δεν είναι ενθαρρυντική.

Αρχικά οι «πράσινοι» έκαναν λόγο για σοβαρή ζημιά στην ενημέρωσή τους κι έπειτα ο προπονητής τους, Τζέικομπ Νίστρουπ ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου πως πιθανότατα ο Αργεντινός εξτρέμ δεν θα αγωνιστεί ξανά τη σεζόν αυτή.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια, που είναι από τους συμπαίκτες οι οποίοι είναι πιο κοντά του, έσπευσε αμέσως στο πλευρό του, φεύγοντας από τον πάγκο και πηγαίνοντας μαζί του μέχρι τα αποδυτήρια, όπως έκανε και ο Φακούντο Πελίστρι.

Ο Ισπανός αμυντικός μέσος έκανε στη συνέχεια ένα story με το οποίο διατράνωσε τη στήριξή του προς τον 21χρόνο ποδοσφαιριστή λέγοντάς του: «Είμαστε μαζί σου σ' αυτό αδερφέ».

Το story του Τσιριβέγια

Κυριακόπουλος: «Είμαστε μαζί σου, μικρέ αδερφέ».

Κάνγκουα: «Είμαστε όλοι μαζί σου»

Ουναΐ: «Όλοι μαζί σου»