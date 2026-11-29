Άρης - Ολυμπιακός 0-2: Τα Highlights του ερυθρόλευκου διπλού
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Με δύο γκολ του Ζότα Σίλβα ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης».
Ο Ολυμπιακός έχοντας δοκάρι με το σουτ του Σα βρήκε 2 γκολ από τα πόδια του Ζότα. Με τα 2 τέρματα του Ζότα και δημιουργό στη 2η φάση τον Φορτούνη νίκησε με 0-2 τον Άρη. Δείτε τις πιο καλές φάσεις αλλά και τα γκολ.
@Photo credits: NOVA
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