Με δύο γκολ του Ζότα Σίλβα ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Ολυμπιακός έχοντας δοκάρι με το σουτ του Σα βρήκε 2 γκολ από τα πόδια του Ζότα. Με τα 2 τέρματα του Ζότα και δημιουργό στη 2η φάση τον Φορτούνη νίκησε με 0-2 τον Άρη. Δείτε τις πιο καλές φάσεις αλλά και τα γκολ.

