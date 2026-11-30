Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, Ζότα Σίλβα, μίλησε στη NOVA και για τον Βάσκο τεχνικό της ομάδας του Ολυμπιακού και την απώλεια του πατέρα του.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού έδειξαν με τον τρόπο τους ότι αφιέρωσαν αυτή τη νίκη του 0-2 με τον Άρη στον κόουτς Αλγκουαθίλ για την απώλεια του πατέρα του. Ο Ζότα μετά τον αγώνα είπε στη NOVA μεταξύ άλλων για:

Την παρουσία του: Τρέχω συνεχώς και θέλω να βοηθάω την ομάδα. Σήμερα θα είμαι εγώ (για τα γκολ). Αύριο θα είναι κάποιος άλλος.

Τον Αλγκουαθίλ και την απώλεια του πατέρα του: Είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Έχασε τον πατέρα του και όμως ήταν εδώ. Μας έδωσε δύναμη για το παιχνίδι και τον ευχαριστούμε πολύ.