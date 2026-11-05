Η Καλαμάτα έκανε γνωστό στους φιλάθλους της πως έχει πάρει εισιτήρια για την αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα Aktor για τη 10η αγωνιστική της Super League (8/11, 17:00).

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να φιλοξενηθεί από τον Αστέρα Aktor για τη 10η αγωνιστική της Super League. Σέντρα στις 8/11 και ώρα 17:00, με την ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα να έχει σε ακόμα ένα παιχνίδι στο πλευρό της τον κόσμο της.

Η Μαύρη Θύελλα ανακοίνωσε πως έχει εξασφαλίσει θύρα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», επομένως οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν από σήμερα (5/11) τα εισιτήριά τους. Σημειωτέον ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση κατόπιν απόφασης από την αστυνομία και θα επιτραπεί μόνο η μεμονονωμένη προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο της Τρίπολης.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με τον Asteras AKTOR (08/11, 17:00) στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς μας θα είναι η 4 και η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:

www.asterastickets.gr

Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη.