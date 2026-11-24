Καλαμάτα: Με τον κόσμο στο πλευρό της στο ματς με Κηφισιά Tutu Deals στην Λεωφόρο
Για ακόμα μία φορά η Καλαμάτα σε εκτός έδρας παιχνίδι θα έχει δίπλα της τον κόσμο. Όπως ενημέρωση η «Μαύρη Θύελλα», εξασφάλισε μια θύρα του γηπέδου της Λεωφόρου προκειμένου να έχει τους φιλάθλους της στο Σαββατιάτικο (20:00) παιχνίδι με την Κηφισιά Tutu Deals στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με την Κηφισιά Tutu Deals (28/11, 20:00) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Με τον κόσμο της και στο «Απόστολος Νικολαΐδης» η Μαύρη Θύελλα!
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Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς μας θα είναι η 6 και η τιμή του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ.
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Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη».
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