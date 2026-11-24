Η Καλαμάτα φιλοξενείται στην Λεωφόρο το Σάββατο (20:00) από την Κηφισιά Tutu Deals με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν στο πλευρό τους και τον κόσμο.

Για ακόμα μία φορά η Καλαμάτα σε εκτός έδρας παιχνίδι θα έχει δίπλα της τον κόσμο. Όπως ενημέρωση η «Μαύρη Θύελλα», εξασφάλισε μια θύρα του γηπέδου της Λεωφόρου προκειμένου να έχει τους φιλάθλους της στο Σαββατιάτικο (20:00) παιχνίδι με την Κηφισιά Tutu Deals στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει πως εξασφάλισε θύρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για τις ανάγκες των φιλάθλων της, για το παιχνίδι με την Κηφισιά Tutu Deals (28/11, 20:00) στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Με τον κόσμο της και στο «Απόστολος Νικολαΐδης» η Μαύρη Θύελλα!

Η Θύρα που θα φιλοξενήσει τους οπαδούς μας θα είναι η 6 και η τιμή του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kifisia-tutu-deals-kalamata-away-section/

Τονίζεται πως απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομίας και επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη».