Ο Γκονσάλο Φέιο έκανε το πρωί της Τετάρτης (4/11) την πρώτη του προπόνηση ως τεχνικός του Αστέρα AKTOR.

Ο Γκονσάλο Φέιο σήκωσε... μανίκια. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (4/11) στις εγκαταστάσεις του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και αφού έχει την πρώτη του γνωριμία με τους νέους του ποδοσφαιριστές έκανε την παρθενική του προπόνηση ως κόουτς του Αστέρα AKTOR.

Μετά το ρεπό της Τρίτης (3/11) οι παίκτες των Αρκάδων επέστρεψαν σε αγωνιστικούς ρυθμούς και άρχισαν την προετοιμασία τους για το ερχόμενο παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, στο οποίος θα ντεμπουτάρει ο 36χρονος τεχνικός.

Η κιτρινομπλέ ΠΑΕ δημοσίευσε φωτογραφίες και video από την πρώτη προπόνηση του Ίβηρα κόουτς στους Αρκάδες.