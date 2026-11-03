Φέιο: «Ο Κολοκοτρώνης ήταν σύμβολο αντίστασης, αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε να φέρουμε»

Το πρώτο μήνυμα του Γκονσάλο Φέιο ως προπονητής του Αστέρα AKTOR και η αναφορά στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Ο Γκονσάλο Φέιο είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής του Αστέρα AKTOR, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 και ανακοινώθηκε. Ο Πορτογάλος τεχνικός στην πρώτη του δήλωση ως κόουτς των Αρκάδων αναφέρθηκε στην ιστορία του συλλόγου και της Τρίπολης, ενώ μίλησε για το αγωνιστικό του όραμα.

Η δήλωση του Γκονσάλο Φέιο

«Κάθε μεγάλος σύλλογος έχει μια ιστορία χτισμένη πάνω στο πάθος, την περηφάνια και τη φιλοδοξία. Ομως κάθε ιστορία χρειάζεται ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο όραμα και μια νέα αρχή. Το επόμενο κεφάλαιο ξεκινά τώρα», αναφέρει στην αρχική του ομιλία ο νέος τεχνικός των Αρκάδων και έπειτα στέλνει μήνυμα στον κόσμο του Αστέρα AKTOR.

Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που με δεχθήκατε στην πόλη σας την Τρίπολη. Ενα πολύ σημαντικό μέρος για την απελευθέρωση της Αρκαδίας και της Ελλάδας. Οπως έχουμε στο έμβλημά μας, τον αρχιστράτηγο Θ. Κολοκοτρώνης και τους άντρες του που ήταν σύμβολο της αντίστασης που οδήγησαν την ελληνική ανεξαρτησία. Και αυτή η περιοχή είναι γνωστή για την δραστηριότητά του. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλουμε να σας φέρουμε.

Ενα ποδόσφαιρο με ένταση, μια ομάδα που είναι έτοιμη να θυσιαστεί αλλά την ίδια στιγμή καλό ποδόσφαιρο με γκολ που θα σας εμπνεύσει να έρθετε και να είστε μαζί μας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που εύχομαι για εσάς. Να είστε με την ομάδα σας, με την ομάδα της πόλη σας».