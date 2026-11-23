Με τον Ούρος Ράτσιτς εκτός και τη συμμετοχή του Μάρτιν Χόνγκλα να είναι... σε εκκρεμότητα, ο Γρηγορίου εξετάζει αλλαγή σχηματισμού απέναντι στον Αστέρα AKTOR.

Ο Άρης επιστρέφει στη δράση με ένα παιχνίδι ιδιαίτερης βαρύτητας, το οποίο κλείνει την 11η αγωνιστική της Super League. Η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (17:00 - Novasports1 League) αποτελεί το πρώτο τεστ μετά τη διακοπή και μία ευκαιρία για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου να δείξει ότι η καλή εικόνα του τελευταίου διαστήματος μπορεί να αποκτήσει συνέχεια και μακριά από το «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από το 3-0 επί του Παναιτωλικού και συνολικά από τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια Πρωταθλήματος. Με 19 βαθμούς μετά από 10 αγωνιστικές βρίσκονται στην 5η θέση και γνωρίζουν ότι η Τρίπολη μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα πριν από το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί, με τα διαδοχικά ντέρμπι και ενδιάμεσα την αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό στις 2 Δεκεμβρίου.

Το βασικό αγωνιστικό ζήτημα αφορά τη μεσαία γραμμή. Ο Ούρος Ράτσιτς δεν υπολογίζεται, καθώς βρίσκεται στη Σερβία για την αντιμετώπιση του προβλήματος στον αχίλλειο τένοντα, ενώ ο Μάρτιν Χόνγκλα παραμένει ερωτηματικό. Ο Καμερουνέζος μπήκε στην αποστολή, έχοντας ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τις ενοχλήσεις των προηγούμενων ημερών, χωρίς όμως να θεωρείται δεδομένο ότι βρίσκεται στο 100%.

Αυτά τα δεδομένα επηρεάζουν άμεσα τον σχεδιασμό της ενδεκάδας, με τον Γρηγορίου να εξετάζει σοβαρά τη μετάβαση από το 4-4-2 στο 4-2-3-1.

Σε αυτό το σενάριο, εφόσον ο Χόνγκλα κριθεί έτοιμος, αναμένεται να συνθέσει μαζί με τον Τομ Ντέλε-Μπασίρου το δίδυμο στον άξονα, με τον Φρέντρικ Γένσεν σε πιο προωθημένο ρόλο πίσω από τον Κριστιάν Κουαμέ. Πρόκειται για μία επιλογή που θα δώσει μεγαλύτερη πυκνότητα στη μεσαία γραμμή και καλύτερη ισορροπία.

Το δεύτερο σενάριο αφορά τη διατήρηση του 4-4-2. Σε αυτή την περίπτωση, ο Γένσεν έχει το προβάδισμα για να πλαισιώσει τον Χόνγκλα, με τον Γκαρέ δεξιά και τον Μπρούμα αριστερά. Στην άμυνα, μπροστά από τον Βέλιο, οι Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο και Ρίτσαρντς έχουν το προβάδισμα. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην επίθεση. Ο Καντεβέρε προέρχεται από συνεχόμενα παιχνίδια με την Εθνική Ζιμπάμπουε και περιορισμένη προετοιμασία με τον Άρη, ενώ Μορόν, Κουαμέ και Μιρ προσφέρουν διαφορετικές λύσεις για την κορυφή.

Απέναντι θα βρεθεί ένας Αστέρας που δεν έχει ξεκινήσει καλά το Πρωτάθλημα. Μετά από 10 αγωνιστικές έχει μία νίκη, τέσσερις ισοπαλίες και πέντε ήττες, βρίσκεται στους 7 βαθμούς και έχει τέρματα 9-18. Αυτό δεν κάνει την αποστολή του Άρη απλή. Η Τρίπολη απαιτεί ένταση, υπομονή και σωστή διαχείριση των στιγμών, με βασικό ζητούμενο για τους «κιτρινόμαυρους» να μεταφέρουν και εκτός έδρας την αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητα που έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν.

