Ο 29χρονος εξτρέμ μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση πιθανότατα στο φιλικό με την Παρτιζάν, ενώ στο προσκήνιο παραμένει και το θέμα του συμβολαίου του.

Το φιλικό με την Παρτιζάν, το οποίο –όπως ανακοίνωσε χθες ο ΠΑΟΚ– θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου 14/11, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα αποτελέσει την τελική δοκιμή για την επιστροφή του Βούλγαρου ακραίου στην αγωνιστική δράση.

Ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος εδώ και λίγες ημέρες προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς και μετράει αντίστροφα για την επανένταξή του στα πλάνα του προπονητή του. Δεν αποκλείεται μάλιστα να βρεθεί και στην αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο 29χρονος εξτρέμ έχει ταλαιπωρηθεί σημαντικά μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στις αρχές του περασμένου Μαΐου, ωστόσο φαίνεται πως τα δύσκολα ανήκουν στο παρελθόν. Η τελευταία του επίσημη συμμετοχή χρονολογείται στις 22/3, στον αγώνα με τον Βόλο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, όταν είχε περάσει ως αλλαγή. Πλέον, ο παίκτης βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στα γήπεδα, μια εξέλιξη κομβική τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα.

Στο προσκήνιο και το θέμα του συμβολαίου



Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου του, το οποίο εκπνέει στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Το βασικό «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά τη χρονική διάρκεια: ο ΠΑΟΚ προτείνει κλειστό συμβόλαιο 1+1 έτους, ενώ ο παίκτης αξιώνει εγγυημένο διετές.

Προς το παρόν δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, ωστόσο το κλίμα δείχνει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε καλό δρόμο. Η τροπή αυτή έχει ήδη αναγκάσει τα ΜΜΕ της πατρίδας του να ρίξουν τους τόνους, μετά τα σενάρια που έκαναν λόγο για πιθανή επιστροφή του στη ΤΣΣΚΑ Σόφιας.