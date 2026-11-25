Μετά τους Σιμόν Μπάνζα και Σόλα Σορετίρε, που έχασαν το παιχνίδι με την Κηφισιά, η ίωση έθεσε εκτός προπονήσεων τους Σερίφ Εντιαγέ και Αρίτς Ελουστόντο.

Η ίωση που έκανε την εμφάνισή της στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ το περασμένο Σαββατοκύριακο συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στην προετοιμασία του Δικεφάλου για το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το περασμένο Σάββατο είχαν τεθεί νοκ άουτ για τον ίδιο λόγο οι Σιμόν Μπάνζα και Σόλα Σορετίρε, με αποτέλεσμα να χάσουν την αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Τούμπα, ενώ από την πρωινή προπόνηση της Τετάρτης (25/11) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας απουσίαζαν οι Σερίφ Εντιαγέ και Αρίτζ Ελουστόντο, οι οποίοι επίσης ταλαιπωρούνται από ίωση.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός, που είχε ένα γκολ και μία ασίστ στο 4-0 επί της Κηφισιάς, αποτελεί βασικό κομμάτι του επιθετικού πλάνου του Αλέσιο Λίσι με τα δύο φορ. Η κατάσταση τόσο του Εντιαγέ όσο και του Ελουστόντο θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, με τον Ιταλό τεχνικό να περιμένει την επιστροφή τους στις προπονήσεις ενόψει του ντέρμπι.

Στα ευχάριστα για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο Σιμόν Μπάνζα δεν βρίσκεται πλέον στο ιατρικό δελτίο, ενώ ο Σόλα Σορετίρε πάτησε ξανά χορτάρι, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα με μπάλα, όπως και οι Δημήτρης Μοναστηρλής, Γκρεγκ Τέιλορ και Φέντορ Τσάλοφ. Οι Δημήτρης Πέλκας και Κρίστιαν Γιάκιτς συνέχισαν τις θεραπείες τους.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο Λίσι έριξε το βάρος στην τακτική, χωρίζοντας τους ποδοσφαιριστές του σε δύο γκρουπ, με έμφαση στη λειτουργία της αμυντικής γραμμής και στην ανάπτυξη επιθετικών αυτοματισμών.

Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης (26/11, 10:30) στη Νέα Μεσημβρία.