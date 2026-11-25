Ο 23χρονος διεθνής Λευκορώσος τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Φέντορ Λαπούκοφ, βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσίευμα του Transferfeed, μεταξύ των επιλογών που εξετάζει ο ΠΑΟΚ για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Με το συμβόλαιο του Γίρι Παβλένκα να ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, ο ΠΑΟΚ εξετάζει την αγορά των τερματοφυλάκων, αξιολογώντας περιπτώσεις που θα μπορούσαν να απασχολήσουν είτε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου είτε ενόψει της επόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με το Transferfeed, ψηλά στη σχετική λίστα βρίσκεται το όνομα του Φέντορ Λαπούκοφ, του 23χρονου Λευκορώσου τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο οποίος έχει ήδη καταγράψει 21 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο Λαπούκοφ έκανε αισθητή την παρουσία του στο ελληνικό κοινό με την εμφάνισή του απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του Conference League. Ωστόσο, όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, το τμήμα σκάουτινγκ του «Δικεφάλου» είχε εντοπίσει και αξιολογήσει τον Λευκορώσο τερματοφύλακα πριν από την αναμέτρηση της Αθήνας.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας τον απέκτησε από την Ντιναμό Μινσκ το 2025, καταβάλλοντας το ποσό των 650.000 ευρώ, με το συμβόλαιό του στη βουλγαρική ομάδα να έχει ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, ανέρχεται πλέον στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στον Σλαβομίρ Αμπράμοβιτς της Γιαγκελόνια, μια ακόμη περίπτωση νεαρού τερματοφύλακα που φέρεται να βρίσκεται στη λίστα του ΠΑΟΚ.