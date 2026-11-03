Παναιτωλικός: Πήρε εισιτήρια για το «Κλεάνθης Βικελίδης»
Ο Παναιτωλικός έβαλε δύσκολα στον Κυπελλούχο ΟΦΗ, όμως στο φινάλε «πλήρωσε» το αριθμητικό του μειονέκτημα, λόγω της αποβολής του Προδρομίτη, με αποτέλεσμα να φτάσει τις έξι διαδοχικές ήττες, μετά το εντυπωσιακό 3Χ3 στην εκκίνηση της Super League.
Το πρόγραμμα - βουνό του Τίτορμου θα συνεχιστεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα φιλοξενηθεί από τον Άρη, ο οποίος προέρχεται από την ήττα στη Λιβαδειά με 3-0. Φυσικά, οι Αγρινιώτες σε ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι θα έχουν τη στήριξη των φιλάθλων τους.
Οι Αγρινιώτες εξασφάλισαν εισιτήρια για τη συνηθισμένη... γωνία τους στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Κάθε «κομμάτι» κοστολογείται στα 20 ευρώ.
Η πώληση των εισιτηρίων έχει ήδη αρχίσει από την πλατφόρμα More.
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