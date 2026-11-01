Ο ΟΦΗ αφού είδε την τύχη να του χαμογελά στην αρχή του ματς με τα δύο δοκάρια του Παναιτωλικού, εν συνεχεία κυριάρχησε, είχε κι αυτός δύο δοκάρια, εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Προδρομίτη στο 69' και με το γκολ του Κόντρο στο 89' πήρε το μεγάλο διπλό στο Αγρίνιο και βρέθηκε σε τροχιά 4άδας. Εκτη συνεχόμενη νίκη για τους Αγρινιώτες.

Ο ΟΦΗ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από την ΑΕΛ Novibet στο Κύπελλο, καθώς επικράτησε στην έδρα του Παναιτωλικού με 1-0, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κόντρο, σε ματς που οι δυο ομάδες είχαν από δύο δοκάρια και ο Τίτορμος έπαιξε για περίπου μισή ώρα με παίκτη λιγότερο. Έκτη διαδοχική ήττα για τους Αγρινιώτες, οι οποίοι έμειναν στους 9 βαθμούς, ενώ οι Κρητικοί «έπιασαν» τον Άρη στους 16 βαθμούς.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιάννης Αναστασίου άλλαξε τη διάταξη του Παναιτωλικού, καθώς παρέταξε την ομάδα του με 3-4-3, σε έναν «καθέφτη» του σχηματισμού του ΟΦΗ. Ο Κουτσερένκο ήταν στην εστία, με τους Ολσον, Προδρομίτη και Στάγιτς στα στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Μαυρίας και αριστερό ο Μανρίκε. Εστέμπαν - Εράκοβιτς δίδυμο στα χαφ και οι Τζενεπό, Αλεξιτς, Οπόκου στη γραμμή κρούσης.

Από την πλευρά του ο Χρήστος Κόντης «κατέβασε» τον φιλοξενούμενο ΟΦΗ με τον Λίλο στην εστία και τους Κρίζμανιτς, Νικολάου, Πούγγουρα στην τριάδα των στόπερ. Ντίκμαν δεξιά, Αθανασίου αριτσερά και οι Μπουχαλάκης - Ανδρούτσος στα χαφ. Αϊτόρ, Νους και Φούντας η επιθετική τριπλέτα.

2-1... στα δοκάρια

O Παναιτωλικός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και ήταν πιο απειλητικός. Στο 7' ο Λίλο μπλόκαρε την μπάλα έπειταε από κεφαλιά του Άλεξιτς και στο 9' Oπόκου γύρισε την μπάλα στον Μανρίκε, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος της περιοχής και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Ένα λεπτό αργότερα, στο 10', ο Τίτορμος είχε και δεύτερο δοκάρι. Ο Μανρίκε έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Άλεξιτς πήρε την κεφαλιά και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο του Λίλο.

Στη συνέχεια ο ΟΦΗ ανέβασε την απόδοση του και στο 25' «απάντησε» στα... δοκάρια. O Mπουχαλάκης έκλεψε την μπάλα, έπιασε καλό σουτ από το ημικύκλιο και η μπάλα σταμάτησε στη συμβολή των δοκαριών του Κουτσερένκο.

Μοναδικές αξιοσημείωτες στιγμές μέχρι την ανάπαυλα ήταν τα άστοχα εκτός περιοχής σουτ του Αϊτόρ στο 31' και του Οπόκου στο 37'.

Δεύτερο δοκάρι ο ΟΦΗ, αποβολή Προδρομίτη και «μαχαριά» του Κόντρο

Στο δεύτερο μέρος ο ΟΦΗ ήταν ανώτερος και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 56' ο Φούντας έβγαλε τη σέντρα, η άμυνα του Παναιτωλικού αδράνησε, ο Νους σηκώθηκε μόνος του από τη μικρή περιοχή και αστόχησε με κεφαλιά.

Στο 66' οι Κυπελλούχοι... ισοφάρισαν τα δοκάρια. Ο Νους σούταρε, η μπάλα κόντραρε, πήρε παράξενη πορεία και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Κουτσερένκο.

Στο 68' ο Παναιτωλικός είχε καλή στιγμή, όταν ο Άλεξιτς έκανε το παράλληλο γύρισμα, ο Μπάντζι έκανε την προβολή αλλά δεν βρήκε την μπάλα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν, καθώς Τίτορμος έμεινε με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Προδρομίτη με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Νους.

Ο ΟΦΗ πίεσε και βρήκε τη στιγμή του στο 88'. Ο Αθανασίου έκανε υπέροχο γύρισμα από τα αριστερά και ο Κόντο αποδείχθηκε σε «χρυσή» αλλαγή, καθώς με τελείωμα μιας επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

MVP: Ο Αθνασίου έκανε ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση και με άψογη ασίστ δημιούργησε το «χρυσό» γκολ.

Στο ύψος του: Ο Κόντρο ήρθε από τον πάγκο και έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Με μια επαφή εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή του και πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς.

Αδύναμος κρίκος: Ακόμα ένα ματς που ο Παναιτωλικός δεν πήρε αυτά που περίμενα από τον Τζενεπό.

Στραγάλι: Χωρίς κάποια δύσκολη φάση το ματς για τον Ζαμπαλά. Σωστή η αποβολή του Προδρομίτη, αν και η πρώτη κάρτα ήταν αυστηρή.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Παναιτωλικός δεν εκμεταλλεύτηκε το καλό του διάστημα και τις φάσεις που δημιούργησε. Ο ΟΦΗ έβγαλε αντίδραση, πίεσε μέχρι τέλους και δικαιώθηκε. Δίκαιη νίκη.

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μανρίκε, Προδρομίτης, Όλσον, Στάγιτς Μαυρίας (41′ λ.τ. Γαλιάτσος), Εράκοβιτς (74′ Θυμιάνης), Εστέμπαν (74′ Νικολάου), Οπόκου (58′ Μπάτζι), Τζενεπό (58′ Σουμά), Άλεξιτς

ΟΦΗ (Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Αϊτόρ (67′ Κόντρο), Φούντας (91′ Χατζηγιοβάννης), Ανδρούτσος, Πούγγουρας (73′ Κωστούλας), Νους (91′ Καραχάλιος), Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Νικολάου