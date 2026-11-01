Αναστασίου: «Η τύχη δεν είναι με το μέρος μας, είναι λογικό να υπάρχει πίεση»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον ΟΦΗ, στο Αγρίνιο.

O Παναιτωλικός για ακόμα μια φορά δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και διεύρυνε το αρνητικό του σερί στα έξι παιχνίδια, καθώς έχασε από τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο με 1-0. Ο Γιάννης Αναστασίου στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι στάθηκε στην έλλειψη τύχης στο σκοράρισμα

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στη Magenta TV

«Έχω πει ότι όταν δεν βάζεις γκολ δεν μπορείς να περιμένεις πράγματα. Αμυνθήκαμε καλά, κρατήσαμε τον ΟΦΗ καλά μέχρι το 90′. Στο τελευταίο τέταρτο απέναντι σε μία ποιοτική ομάδα με παίκτη λιγότερο, ξέρεις ότι παίζεις στην κόψη. Οι λεπτομέρειες δεν ήταν υπέρ μας. Είχαμε διάθεση, κάναμε προσπάθεια. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Είχαμε ευκαιρίες αλλά αν δεν βάζεις γκολ…».

Όσο για το αν απαιτείται «ηλεκτροσόκ» ενόψει Άρη:

«Τι είναι το ηλεκτροσόκ; Είναι εύκολο να λέμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι εύκολο, να λέμε θα γίνει αυτό και να γίνεται. Όλοι θα ήμασταν προπονητές και θα κάναμε την δουλειά λέγοντας πράγματα. Το ποδόσφαιρο είναι πιο σύνθετο. Παίζει ρόλο και η τύχη, το τελευταίο διάστημα δεν είναι υπέρ μας».

Η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αναστασίου

Αναφορικά με το αν ήταν καθοριστική η αποβολή του Προδρομίτη και αν η αλλαγή του σχηματισμού:

«100%. Στο 11-11 ήμασταν μακράν η καλύτερη ομάδα. Το σύστημα ήταν ιδιαίτερο γιατί ο ΟΦΗ παίζει διαφορετικά. Δούλεψε καλά, θα το δούμε στην συνέχεια. Έδειξε διαφορετικότητα και συνέπεια σε κάποια πράγματα».

Σχετικά με τον Μεχία και αν είναι ευχαριστημένος με την εικόνα του Άλεξιτς:

«Ο Άλεξιτς σήμερα ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ο Μεχία έμεινε εκτός λόγω προτροπής του ιατρικού τιμ να βγάλει τραυματισμό. Ήταν στα “κόκκινα”».

Για το ποιο είναι το «γιατρικό» για το θέμα της αναποτελεσματικότητας της ομάδας στο γκολ:

«Δεν υπάρχει γιατρικό. Θα έκαναν το σταυρό τους όλοι και θα το λύναμε. Είναι διαφορετικοί παίκτες που χάνουν τις ευκαιρίες. Η ομάδα παίζει, προσπαθεί. Το γκολ είναι και θέμα τύχης. Δεν είναι με το μέρος μας».

Για το αν υπάρχει πίεση με τις απανωτές ήττες και πώς θα την διαχειριστεί :

«Όταν χάνεις είναι φυσιολογικό να υπάρχει πίεση. Εγώ που έχω παίξει ποδόσφαιρο και οι παίκτες στα αποδυτήρια το γνωρίζουν. Υπάρχει πίεση, είναι λογικό. Από την άλλη δουλεύουμε. Δείχνουμε διάθεση να κάνουμε πράγματα. Για το κάτι παραπάνω θες και τύχη. Κάναμε τις προϋποθέσεις σωστά, δεν τις τελειώσαμε όπως έπρεπε».