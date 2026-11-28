Η συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Πετράκη μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο.

Ο Παναιτωλικός έκανε την πρώτη του ήττα επί ημερών Γιώργου Πετράκη, καθώς έχασε από τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο με 3-0. Ο Κρητικός τεχνικός μίλησε στην συνέντευξη Τύπου για την εμφάνιση της ομάδας του και παράλληλα εξέφρασε την πίστη του στο υπάρχον ρόστερ, τονίζοντας πως η ομάδα χρειάζεται δουλειά.

Η συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Πετράκη

«Αρχικά να πω ότι η εικόνα του παιχνιδιού μέχρι το 35′ δεν έδειχνε σε καμία περίπτωση τέτοιο αποτέλεσμα. Μείναμε πίσω στο σκορ και χωρίς μέχρι τότε να δείξουμε κάποιες επιθετικές αρετές. Όλο αυτό ματς δυσκόλεψε αρκετά. Δεν περάσαμε πάσες στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή και να ελέγξουμε το παιχνίδι στις γραμμές, να φτάσουμε ψηλά και να εκμεταλλευτούμε τους επιθετικούς.

Στο δεύτερο μέρος παρότι είχαμε τα "ηνία" ένα δεκάλεπτο, δεχθήκαμε δεύτερο γκολ. Η νοοτροπία και η στάση μας μέχρι το πρώτο τέρμα ήταν αυτό που θέλουμε να βλέπουμε.

Δεν μιλάω για αγωνιστική εικόνα. Στο τέλος του παιχνιδιού θα μπορούσαμε να το έχουμε σε καλύτερα επίπεδα. Στα τελευταία λεπτά αλλάξαμε σχηματισμό, προσπαθήσαμε να ρισκάρουμε αλλά έγινε το 3-0».

Αναφορικά με το ότι ο Παναιτωλικός παρουσίασε κάκιστη εικόνα στην άμυνα και ότι δεν απείλησε, τις απουσίες καθώς και για το αν εκτιμά ότι χρειάζεται ενίσχυση το ρόστερ:

«Είναι πράγματα που θα συμφωνήσω και κάποια όχι. Μέχρι το 35′ δεν μπορώ να χαρακτηρίσω την εικόνα κάκιστη. Ο αντίπαλος δεν είχε κάνει τελική. Από εκεί και μετά, μετά το πρώτο γκολ που έρχεται από διώξιμο που δεν ήταν εύστοχο η ομάδα άλλαξε εικόνα, ο Ηρακλής πατούσε καλύτερα.

Δε θα σταθώ σε απουσίες. Και την προηγούμενη εβδομάδα οι ίδιοι παίκτες έπαιζαν. Πιστεύω στο υλικό που έχουμε. Γνωρίζοντας την αγωνιστική εικόνα στην καθημερινότητα θα είμαι πιο έτοιμος για να μεταφέρω στην διοίκηση το τι χρειάζεται να ενισχυθεί το ήδη υπάρχον ρόστερ.

Έχουμε σπουδαία παιχνίδια μπροστά μας. Η προσπάθεια γίνεται, ανέφερα μόνο τα τελευταία λεπτά, δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Η νοοτροπία είναι το παν. Στα λόγια δεν μένει κάτι. Έχουμε πολλή δουλειά».