Ήρθε η ώρα του Νίκολιτς και του: never give up!

Ο Γιώργος Τσακίρης αναδεικνύει τη σημασία της αναγνώρισης του λάθους στην ΑΕΚ από τον κορυφαίο όλων Σέρβο τεχνικό και της ενεργοποίησης του δικού του μότο...

Αποτελεί ανάγκη και το πλέον καθοριστικό βήμα να αναγνωρίζεις το λάθος σου προκειμένου να μπορέσεις να το διορθώσεις στο άμεσο μέλλον και να αλλάξεις μια άσχημη κατάσταση που βιώνεις. Αυτό συνιστά γεγονός που το διδάσκει η ίδια η ζωή και προφανώς ισχύει στην περίπτωση της ΑΕΚ και την παραδοχή λάθους από τον Μάρκο Νίκολιτς στη πρόσφατη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Η παραδοχή του σφάλματος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτεί αυτογνωσία και παράλληλα θάρρος, ειδικά όταν αυτό συμβαίνει δημόσια και έτσι ξεπερνάς την παγίδα της δικαιολογίας η οποία μπορεί να μεγαλώσει το πρόβλημα αν το αντιλαμβάνεσαι αλλά δεν το αναγνωρίζεις. Ο Σέρβος τεχνικός το έκανε σε πραγματικό χρόνο και ενώ είχε έντονο και δικαιολογημένο εκνευρισμό: όπως πρέπει να προκαλείται όταν χάνεις ένα σημαντικό ματς και αυτό δίνει μεγαλύτερη σημασία στο γεγονός. Δεν είναι εύκολο με τους παλμούς και τα νεύρα στο... Θεό να το κάνει κανείς αυτό!

Από κει και πέρα βέβαια υπάρχει και το τι ακολουθεί, η εξέλιξη, για να αποδειχθεί ότι προκύπτει ουσιαστική αναγνώριση του λάθους. Διότι το δεύτερο και αντίστοιχα σημαντικό βήμα είναι η διόρθωσή του και η προσπάθεια να μην επαναληφθεί. Μόνο με αυτό το τρόπο επιβεβαιώνεται, στην περίπτωσή μας από τους υπεύθυνους του αγωνιστικού σχεδιασμού της ΑΕΚ, ότι όντως έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα και το λάθος για να το αντιμετωπίσουν. Μπορεί να φανεί άμεσα αυτό; Προφανώς όχι μιας και η διόρθωση σε μια ανάγκη που υπάρχει στο κιτρινόμαυρο ρόστερ μπορεί να γίνει μόνο τον Γενάρη του 2027 όταν και ανοίγει το χειμερινό παράθυρο ενίσχυσης.... Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να το διαπιστώσουμε με την ενίσχυση του Δικέφαλου σε θέσεις που είχε ανάγκη από το καλοκαίρι και τις προσπέρασε ελπίζοντας πως δεν θα τις στοιχίσουν.

Προσωπικά θεωρώ φυσικά ότι με τη σωστή διαχείριση των προσώπων και της χρησιμοποίησής τους στη σειρά των αγώνων που υπήρχε (σ.σ.: από Παναιτωλικό σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό έως και Ρεάλ Μαδρίτης) θα είχε τουλάχιστον επιτευχθεί να μην προκύψουν τέτοια ζητήματα αλλά αυτά τα είπαμε πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων, μετά δεν έχει αξία και σημασία, δεν γίνεται απλώστε να γυρίσει ο χρόνος για την ΑΕΚ προκειμένου να το αλλάξει ο Νίκολιτς. Αυτό που τώρα έχει τεράστια σημασία είναι να γίνει πράξη η τελευταία αναφορά στο μότο του ιδίου του Σέρβου τεχνικού: το never give up! Ήρθε η ώρα του Νίκολιτς και της δουλειάς που θα αλλάξει την κατάσταση. Τώρα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ το να μην εγκαταλείψει κανείς και θα χρειαστεί τη στήριξη και τη συσπείρωση που υφίσταται στον κιτρινόμαυρο πλανήτη προκειμένου να το καταφέρουμε η πρωταθλήτρια και να πετύχει την έξοδο από μία κρίση. Άλλωστε έχει εξαιρετική σημασία και αποδεικνύει πόσο σωστά δουλεύει ένας οργανισμός στη διαχείριση και της δύσκολης περιόδου όπως το έκανε απόλυτα επιτυχημένα και την περσινή χρονιά με γνωστή την κατάληξη...

Κοινώς ο κορυφαίος τεχνικός του πρωταθλήματος, Μάρκο Νίκολιτς, όπως είναι και αναγνώρισαν οι συνάδελφοί του και οι ποδοσφαιριστές των ομάδων, μιας και τον ψήφισαν δικαιολογημένα ως τέτοιο στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ (που έχουν τεράστια αξία γιατί ακριβώς προκύπτει η αναγνώριση από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές), έχει το know how να αλλάξει και πάλι την κατάσταση. Τούτη μάλιστα τη σεζόν θα πρέπει να του είναι πιο εύκολο μιας και το πρόβλημα παρατηρείται κυρίως στις αναμετρήσεις μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια και στο πώς επιλέγει να παίξει και τα απαιτητικά παιχνίδια με ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό σχέδιο το οποίο δίχως Πινέδα δεν μοιάζει εύκολο να βγει με την ίδια επιτυχία και αποτελεσματικότητα στο χορτάρι. Μπορεί να δοκιμάσει και άλλες τακτικές που θα του δώσουν μάλιστα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και παίκτες (άλλους περισσότερο και άλλους πιο σωστά στις θέσεις τους) που έως τώρα δεν το έχει καταφέρει (να πάρει πράγματα από αυτούς).

Μιας και αναφέρθηκα στον λατρεμένο Ορμπελίν Πινέδα αυτό το "και φυσικά μόνο ΑΕΚ!" στη βράβευσή του από τον ΠΣΑΠΠ ήταν πραγματικά υπέροχο να το βλέπεις και να το ακούς έπειτα από τόσο έντονη φημολογία γύρω από το μέλλον του στην Μόντερει και αν αυτό συνδέεται με την Ελλάδα στο ενδεχόμενο που αποχωρήσει από το Μεξικό και προφανώς με αφορμή τα δημοσιεύματα εκεί στην πατρίδα του για ενδιαφέρον από ολλανδικές ομάδες. Ο μάνατζερ του επιμένει ότι δεν έχει κάτι αλλά δουλειά του είναι και το τι πρέπει να απαντάει μη το ξεχνάμε... Πάντως όπως αναμενόταν και σημειώναμε: λείπει πολύ ο κορυφαίος ξένος της Ένωσης και του ελληνικού ποδοσφαίρου και ειδικά από το σχέδιο του Νίκολιτς. Μια επισήμανση για να γνωρίζει ο κόσμος: το βίντεο με τα λόγια του Μαγίτο δεν έγινε κάνα 2μηνο πριν, αλλά 15 με 20 μέρες πριν την έκδηλωση και αφού είχε ξεκινήσει συζήτηση γύρω από το μέλλον του στην Μόντερει από τα ΜΜΕ της χώρας του...