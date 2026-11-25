Απορρίφθηκε το αίτημα της ΑΕΚ: «Η κόκκινη δεν μπορεί να αφορά τον Νίκολιτς, εκτός αν ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα»
Ο Μάρκο Νίκολιτς αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα την ώρα που φώναζε στον Θωμά Στρακόσια να πετάξει την μπάλα έξω για να γίνει η αλλαγή του Γκατσίνοβιτς, όπως τόνισε ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι.
Η ΑΕΚ κατέθεσε αίτημα για επανεξέταση της κόκκινης κάρτας, το οποίο ωστόσο απορρίφθηκε, με την Ένωση να τονίζει σε επίσημη τοποθέτησή της:
«Για την αποβολή του προπονητή μας Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ προέβη σήμερα 25 Νοεμβριου σε ακρόαση και το αίτημα μας απερρίφθη.
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Η επιβολή της ποινής της κόκκινης κάρτας στον αγώνα Καλαμάτα-ΑΕΚ αναμφισβήτητα δεν μπορεί να αφορά τον Νίκολιτς, εκτός αν ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα».
Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι πως από τη στιγμή που η ΑΕΚ ζήτησε ακρόαση και το αίτημα επανεξέτασης απορρίφθηκε και δεδομένου του ότι η ποινή είναι για μια αγωνιστική, δεν τίθεται θέμα έφεσης.
Ο Νίκολιτς δεν θα είναι σε θέση να καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ στο ματς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια.
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