Η ΑΕΚ κατέθεσε αίτημα επανεξέτασης της κόκκινης κάρτας που δέχθηκε στο ματς με την Καλαμάτα ο Μάρκο Νίκολιτς, το οποίο ωστόσο δεν έγινε δεκτό. Τι αναφέρει στην επίσημη τοποθέτησή της η Ένωση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα την ώρα που φώναζε στον Θωμά Στρακόσια να πετάξει την μπάλα έξω για να γίνει η αλλαγή του Γκατσίνοβιτς, όπως τόνισε ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι.

Η ΑΕΚ κατέθεσε αίτημα για επανεξέταση της κόκκινης κάρτας, το οποίο ωστόσο απορρίφθηκε, με την Ένωση να τονίζει σε επίσημη τοποθέτησή της:

«Για την αποβολή του προπονητή μας Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ προέβη σήμερα 25 Νοεμβριου σε ακρόαση και το αίτημα μας απερρίφθη.

Η επιβολή της ποινής της κόκκινης κάρτας στον αγώνα Καλαμάτα-ΑΕΚ αναμφισβήτητα δεν μπορεί να αφορά τον Νίκολιτς, εκτός αν ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα».

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι πως από τη στιγμή που η ΑΕΚ ζήτησε ακρόαση και το αίτημα επανεξέτασης απορρίφθηκε και δεδομένου του ότι η ποινή είναι για μια αγωνιστική, δεν τίθεται θέμα έφεσης.

Ο Νίκολιτς δεν θα είναι σε θέση να καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ στο ματς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια.