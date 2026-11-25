Ο Σάββας Τζιομπάνογλου αποκάλυψε στην εκπομπή Gazzetta Magazino by Elabet μία άγνωστη ιστορία, απ'όταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου ετοίμαζε μαζί με τον Δημήτρη Μελισσανίδη τον σχεδιασμό της ΑΕΚ.

Ο Σάββας Τζιομπάνογλου βρέθηκε στην σημερινή (24/11) εκπομπή του Gazzetta Magazino by Elabet και μοιράστηκε μαζί με τους παρουσιαστές, Αντώνη Μαυρογιαννίδη και Μιχάλη Μπακάκη, μία άγνωστη ιστορία από την πρώτη θητεία του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ των Θεσσαλονικείς ανέφερε πως ο Ρουμάνος προπονητής είχε κάποιες επαφές με τον τότε πρόεδρο της ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη αναφορικά με την αναλαβή της τεχνικής ηγεσίας της Ένωσης, με τους δύο άνδρες να συζητούν μάλιστα μέχρι και για τον σχεδιασμό της ομάδας.

Ωστόσο, όπως τόνισε και ο Τζιομπάνογλου, ο Λουτσέσκου τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει στην διοίκηση της ασπρόμαυρης ομάδας, σχετικά με το ότι δεν θα αναλάμβανε άλλον Ελληνικό σύλλογο και εν τέλει αποφάσισε να ανανεώσει με τον Δικέφαλο του Βορρά, αποδεχόμενος την προσφορά που του έγινε.