Η Ρόμα χάλασε το απόλυτο της Παρί Σεν Ζερμέν και την έριξε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Παραμένει 31η ΑΕΚ στο συνολικό ranking.

Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του Champions League, με αλλαγές στην κορυφή της βαθμολογίας της League Stage. Το 2-2 ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Ρόμα έριξε τους Παριζιάνους από την κορυφή και τους περιόρισε στο -2 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.

Σε τροχιά οκτάδα παρέμεινε και η Λίβερπουλ μετά τη νίκη επί της Μπριζ, ενώ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπάγερν κινούνται εντός της πρώτης 24αδας. Σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ δεν σημειώθηκαν διακυμάνσεις, με την Ένωση να παραμένει στην 31η θέση και στο -3 από την πρώτη 24αδα που οδηγεί στα νοκ-άουτ.

Η βαθμολογία του Champions League

Ρεάλ Μαδρίτης 15 (18-8) Παρί Σεν Ζερμέν 13 (22-7) Κόμο 12 (20-6) Μπαρτσελόνα 12 (18-7) Λίβερπουλ 12 (17-10) Ρεάλ Μπέτις 12 (10-6) Άρσεναλ 11 (9-4) Μάντσεστερ Σίτι 10 (14-9)

------------------------------------------------------ Σπόρτινγκ Λισαβόνας 10 (10-6) Ντόρτμουντ 10 (8-6) Άστον Βίλα 9 (12-7) Ίντερ 9 (10-6) Κλαμπ Μπριζ 9 (11-10) Γαλατασαράι 9 (9-9) Μπάγερν Μονάχου 8 (13-7) Φενέρμπαχτσε 8 (7-11) Στουτγκάρδη 7 (7-6) Ατλέτικο Μαδρίτης 7 (6-5) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 7 (10-10) Μπόντο Γκλιμτ 7 (5-9) ΛΑΣΚ 6 (10-10) Πόρτο 6 (7-7) Λειψία 6 (8-12) Βιγιαρεάλ 6 (9-14)

-------------------------------------------------------- Ρόμα 5 (12-10) Σαχτάρ Ντόνετσκ 4 (4-5) Βίκινγκ 4 (9-12) Νάπολι 4 (8-13) Λιλ 4 (6-11) PSV 4 (4-9) ΑΕΚ 3 (5-12) Φέγενορντ 3 (4-12) Σαμπάχ 3 (5-14) Λανς 3 (5-19) Σλάβια Πράγας 1 (5-10) Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-19)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Τρίτη (8/12)

Βίκινγκ – Φέγενορντ

Βιγιαρεάλ – Σαμπάχ

ΑΕΚ – Γαλατασαράι

Ρόμα – Σπόρτινγκ

Άστον Βίλα – Παρί Σεν Ζερμέν

Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν – Σλάβια Πράγας

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λειψία

Νάπολι – Κλαμπ Μπριζ

Τετάρτη (9/12)