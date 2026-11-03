Βιτάλις: «Στην ΑΕΚ αγωνίζομαι μαζί με παίκτες που έβλεπα στην τηλεόραση, στόχος το νταμπλ»

Ο μέσος της ΑΕΚ, Μίλαν Βιτάλις παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην Ουγγαρία όπου μίλησε για τη μεταγραφή του, για τον ρόλο του στην ομάδα και για τους στόχους του με τους κιτρινόμαυρους.

Μεγάλη συνέντευξη στη γνωστή ουγγρική ιστοσελίδα Nemzeti έδωσε ο Μίλαν Βιτάλις, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι αγωνίζεται στην ΑΕΚ, έχοντας τη δυνατότητα να διαθέτει συμπαίκτες κάποιους που έβλεπε μόνο στην τηλεόραση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε εντυπωσιασμένος.

Ο 24χρονος Ούγγρος μέσος τόνισε ότι έχει προσαρμοστεί γρήγορα στην ομάδα και στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της ΑΕΚ είναι η κατάκτηση του νταμπλ, ενώ χαρακτήρισε «όνειρο» τη συμμετοχή στο Champions League.

Ο Βιτάλις υποστήριξε πως του αρέσει ο νέος του ρόλος στον άξονα, αποθέωσε τον συμπατριώτη και συμπαίκτη του Μπάρναμπας Βάργκα, προσθέτοντας ότι τον έχει βοηθήσει αφάνταστα, ενώ μίλησε και για την αυριανή αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Βιτάλις στη Nemzeti:

Για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ: «Είναι τεράστια τιμή και υπερηφάνεια για μένα που μπορώ να αγωνίζομαι εδώ. Στην αρχή, μάλιστα, δεν είχα συνειδητοποιήσει σε τι μεγάλο σύλλογο και σε τι απίστευτο κοινό είχα έρθει. Βρίσκομαι στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον, καθώς αγωνίζομαι σε ένα ισχυρότερο πρωτάθλημα. Ήδη στις προπονήσεις εξελίσσομαι πάρα πολύ, πόσο μάλλον στους αγώνες».

Για την παρουσία παικτών όπως ο Ζοάο Μάριο, ο Μάγερ και ο Μάνταλος και για τον ανταγωνισμό που έχει στη θέση του: «Όταν αναφέρατε τα ονόματα, ανατρίχιασα λίγο κιόλας. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και έξω από το γήπεδο και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν πετύχει τόσα πολλά στην καριέρα τους. Αγωνίζομαι μαζί με ποδοσφαιριστές τους οποίους παλαιότερα παρακολουθούσα στην τηλεόραση. Είναι κάτι που αποτελεί πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα και προσπαθώ να απολαμβάνω αυτές τις στιγμές».

Για την προσαρμογή του: «Ήδη από τις πρώτες ημέρες έγινε ξεκάθαρο ότι όσα αρκούν στην πατρίδα μου, εδώ δεν θα είναι αρκετά. Μπορώ όμως να δηλώσω με σιγουριά ότι μέσα σε μία εβδομάδα προσαρμόστηκα στον ρυθμό και στη ζωή εδώ. Έχουμε ένα εξαιρετικό προπονητικό επιτελείο, η ομάδα είναι καλή και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να μαθαίνεις από όλους».

Για το αν τον βοήθησε ο Βάργκα: «Εγώ και η σύζυγός μου του χρωστάμε πάρα πολλά, όπως και στη σύντροφό του. Χωρίς καν να χρειαστεί να τους το ζητήσουμε, ήταν αμέσως στη διάθεσή μας για τα πάντα, βοηθώντας μας με όλες τις διαδικαστικές υποθέσεις και την προσαρμογή μας στην καθημερινότητα έξω από το γήπεδο. Αν δεν υπολογίσω την περίοδο που πέρασα στο Ντούναισκα Στρέντα ως εμπειρία στο εξωτερικό, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ξεκίνησα την καριέρα μου στο εξωτερικό έχοντας έναν τέτοιο συμπαίκτη δίπλα μου. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μαζί για πολύ καιρό».

Για την ποιότητα του Βάργκα: «Αυτό που κάνει όταν χρειάζεται να παίξει με το κεφάλι είναι απίστευτο. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Μπορεί να μην είναι εμφανές, αλλά με εντυπωσιάζουν εξίσου η αντοχή του και η νοοτροπία του στη δουλειά. Βοηθάει πάρα πολύ και στην αμυντική λειτουργία, ενώ παράλληλα είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός με τον οποίο έχω αγωνιστεί ποτέ».

Για το ότι κάποιες φορές είναι βασικός και κάποιες όχι: «Το ρόστερ αποτελείται από είκοσι έως είκοσι πέντε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι όλοι έτοιμοι να αγωνιστούν ανά πάσα στιγμή. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ο καλύτερος δυνατός προπονητής για μένα και φροντίζει ώστε να αποφεύγουμε τους τραυματισμούς. Αν αναλογιστεί κανείς ότι αποκτήθηκα μόλις πρόσφατα, έχω πάρει αρκετές ευκαιρίες».

Για το αν έχει βρει τη θέση στην οποία θέλει να αγωνίζεται: «Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση ανάμεσα στην ΑΕΚ και την ΕΤΟ, γιατί εδώ αγωνιζόμαστε με δύο κεντρικούς μέσους, ενώ εκεί παίζαμε με τρεις. Ο ρόλος μου έχει αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη ομάδα μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και ο τωρινός μου ρόλος. Επιπλέον, η αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας διαφέρει από εκείνη της εθνικής ομάδας, επομένως ούτε με αυτήν μπορεί να γίνει σύγκριση. Εγώ είμαι ανοιχτός σε όλα».

Για το αν ήταν ένα όνειρο η συμμετοχή στο Champions League: «Δεν μπορούσα να πιστέψω ούτε καν ότι στο πρώτο μου φιλικό παιχνίδι, στο οποίο μάλιστα πέτυχα και γκολ, είκοσι χιλιάδες άνθρωποι πανηγύριζαν στις εξέδρες. Αγωνιστήκαμε μέσα σε μια απίστευτη ατμόσφαιρα, ενώ για τη συμμετοχή στο Champions League πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερη λέξη από το ονειρική. Προσπαθώ να συνεχίσω να ζω αυτά τα όνειρα και ελπίζω να μου δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες, ακόμη και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης».

Για τις πιθανότητες της ΑΕΚ να βρεθεί στην πρώτη 24αδα της League Phase: «Αν κάνουμε τη δουλειά μας και παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ναι. Το σίγουρο είναι ότι θέλουμε να προκριθούμε».

Για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ και για το ότι ο ίδιος υποστηρίζει την Μπαρτσελόνα: «Χάρηκα πάρα πολύ, αλλά για να είμαι ειλικρινής, θα ήμουν χαρούμενος με οποιονδήποτε αντίπαλο. Έχω την ευκαιρία να αντιμετωπίσω ομάδες και ποδοσφαιριστές τους οποίους μέχρι τώρα παρακολουθούσα στην τηλεόραση».

Για τη νίκη της Ρεάλ στο πρόσφατο Clasico: «Δεν θέλω ιδιαίτερα να μιλήσω γι' αυτό, πονάει... Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε δίκαια. Η Μπαρτσελόνα δεν έδειξε τον πραγματικό της εαυτό, αλλά είμαι σίγουρος ότι στο τέλος του πρωταθλήματος οι Καταλανοί θα είναι εκείνοι που θα πανηγυρίσουν».

Για το αν η ΑΕΚ παλεύει για κάθε τίτλο: «Η ΑΕΚ είναι ένας σύλλογος που θέλει να κατακτά τρόπαια κάθε χρόνο. Επομένως, τόσο η υπεράσπιση του πρωταθλήματος όσο και η κατάκτηση του Κυπέλλου είναι στόχοι που έχουμε μπροστά μας».

Για το αν υπάρχει κάποια πίκρα ακόμα από τον τρόπο που έφυγε από την Γκιορ: «Ήξερα ότι θα μου κάνατε αυτή την ερώτηση, αλλά δεν θέλω πλέον να ασχολούμαι με αυτό. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη βγήκαν από αυτή την υπόθεση όσο το δυνατόν καλύτερα. Παρακολουθώ όλους τους αγώνες της ΕΤΟ και ακολουθώ ενεργά όσα συμβαίνουν στην ομάδα. Διατηρώ επαφή και με αρκετούς πρώην συμπαίκτες μου και μιλάμε σχετικά συχνά. Το μόνο που μπορώ να ελπίζω είναι να καταφέρουν να υπερασπιστούν τον τίτλο του πρωταθλητή μας».