Ο Νταβίντ Φουστέρ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για να ξεκινήσει στο νέο του πόστο στον Ολυμπιακό. Τι ρόλο θα έχει σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν.

Ο Ισπανός άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Νταβίντ Φουστέρ, είναι ήδη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν ο Φουστέρ θα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της α' και της β' ομάδας και θα ασχολείται και με ελίτ γκρούπ νέων παικτών. Παίκτες κυρίως της β' ομάδας και για το κομμάτι της περαιτέρω βελτίωσής τους.

Ο 44χρονος Φουστέρ έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό. Έχει πάρει 6 Πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα στους Πειραιώτες, έχει φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και είχε 45 γκολ και 26 ασίστ σε 169 αγώνες. Το όνομά του είχε τεθεί κατά καιρούς επί τάπητος για διάφορες θέσεις στην ομάδα προτού πέσει ξανά στο τραπέζι και τελικώς κλείσει για να κάνει το come back του στους Ερυθρόλευκους από άλλη πλέον θέση από αυτήν του παίκτη.