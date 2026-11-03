Ολυμπιακός: Άλλαξε η ώρα για το ματς με Τσέλιε
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Το Τσέλιε - Ολυμπιακός της 10ης Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει σε διαφορετική ώρα από την αρχικά προγραμματισμένη.
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία. Μετά από αυτό θα υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπης το Τσέλιε - Ολυμπιακός στις 10 Δεκεμβρίου. Αντί να αρχίσει στις 22.00 το παιχνίδι με βάση την ενημέρωση της UEFA θα αρχίσει στις 19.45.
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