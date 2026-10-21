Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας, ωστόσο υπάρχουν και άλλες εξελίξεις αυτό το διάστημα για τον σύλλογο.

Ήταν τέλη Ιουνίου όταν ο Ολυμπιακός ανακοίνωνε την έναρξη της συνεργασίας του με τον πρώην πρόεδρο της Γκιμαράες. Ο 49χρονος Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο είχε αναλάβει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy και θα είχε και επιρροή και στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.

Τελικώς μετά από ένα αρκετά σύντομο διάστημα παραμονής του στον ρόλο του αποχώρησε απο το πόστο του, κάτι το οποίο γράφτηκε στον πορτογαλικό Τύπο. Ο Ολυμπιακός με τον Καρντόσο έλυσαν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν ήταν ευχαριστημένες οι 2 πλευρες από το πώς κυλούσαν τα πράγματα μεταξύ τους Ο Καρντόσο πρόλαβε και έκανε τις μεταγραφές των Ζότα και Σα.

Κατά τα άλλα άλλη διαφοροποίηση δεν υπάρχει στο οργανόγραμμα του συλλόγου. Ο δε Νταβίντ Φουστέρ αναμένεται τον Νοέμβριο ξανά στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναλάβει επιτελική θέση στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και μένει να φανεί εάν θα συμβάλλει και σε άλλον τομέα.