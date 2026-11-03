Με σημαντικές απουσίες, αλλά και μία ιδιαίτερα σημαντική επιστροφή, θα υποδεχθεί η Ρεν τον Ολυμπιακό (4/11, 17:30), για την 4η αγωνιστικής της League Phase του Europa

Δεν προλαβαίνει την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες ο Εστεμπάν Λεπόλ, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί απέναντί τους το απόγευμα της Τετάρτης. Ο πρώτος σκόρερ της Ρεν εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός δράσης λόγω διαστρέμματος στον αστράγαλο, το οποίο υπέστη στις 18 Οκτωβρίου, και δεν έχει ακόμη επιστρέψει στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Μάλιστα, αμφίβολη θεωρείται ακόμη και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τη Λιλ, την προσεχή Κυριακή. Ο Λεπόλ μετρά τη φετινή σεζόν εννέα συμμετοχές κι έχει σκοράρει επτά τέρματα, όλα στη Ligue 1.

Αντίθετα, στη διάθεση του Φρανκ Εζ αναμένεται να βρίσκεται ο Μπρις Σαμπά. Ο Γάλλος τερματοφύλακας, ο οποίος απουσίασε από το παιχνίδι με τη Νις λόγω μυϊκών ενοχλήσεων, παρουσιάζει βελτίωση και όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του. Η τελική επιβεβαίωση θα προκύψει από την τελευταία προπόνηση.

Την ίδια ώρα, αμφίβολη παραμένει η παρουσία του αρχηγού, Βαλεντέν Ρονζιέ και του Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ. Ο 31χρονος μέσος ταλαιπωρείται από χτύπημα που δέχθηκε στην αναμέτρηση με τη Νις, ενώ ο ο Μαροκινός αμυντικός παρουσίασε έντονα σημάδια κόπωσης.

Σε περίπτωση που οι δύο ποδοσφαιριστές δεν καταφέρουν να είναι διαθέσιμοι, ο Φρανκ Εζ εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει την πρώτη του συμμετοχή στη φετινή σεζόν στον νεαρό Πορτογάλο αμυντικό Γκονσάλο Ολιβέιρα, ενώ υποψήφιος για θέση στη μεσαία γραμμή είναι και ο Ντζαουί Σισέ.