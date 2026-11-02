Στη ΜΕΘ νοσοκομείου της Σεβίλλης νοσηλεύεται ο Πέπε Μελ, ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Δυσάρεστα τα νέα για τον Πέπε Μελ, καθώς ο Ισπανός κόουτς δίνει τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου της Σεβίλλης, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη χθες Κυριακή (1/11).

Όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ Μπέτις κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, ο 61χρονος που είχε καθίσει και στον πάγκο του ΟΦΗ τη σεζόν 2023/24 υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πλέον νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ.

Ο Μαδριλένος προπονητής είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο ισπανικό ποδόσφαιρο και στους Βερδιμπλάνκος, τους οποίους υπηρέτησε τόσο ως ποδοσφαιριστής (1989-1993, πετυχαίνοντας 58 γκολ) όσο κι ως προπονητής σε δύο διαφορετικές θητείες (2010-2013 και 2014-2016). Υπό τις οδηγίες του, η ομάδα της Σεβίλλης πέτυχε δύο φορές την άνοδο στη La Liga, ενώ την επανέφερε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Την περασμένη χρονιά βρισκόταν στην Ιτιχάντ Ταγγέρης, ωστόσο αυτή τη στιγμή είναι χωρίς ομάδα.