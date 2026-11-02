Στη λίστα των ανθρώπων που έδωσαν χρήματα στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» βρίσκονται ο Τάσος Χατζηγιοβάννης και η Μαρία Σάκκαρη!

Εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. και ένα από τα θύματα της ήταν ο Τάσος Χατζηγιοβάννης, ο οποίος φέρεται να έδωσε 12.500 ευρώ στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ενώ ανάμεσα στους δωρητές που εξαπατήθηκαν βρίσκεται και η Μαρία Σάκκαρη.

Συγκεκριμένα η υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα έχει κάνει αίσθηση και στον αθλητικό χώρο. Καθώς αποκαλύφθηκε μετά την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. η δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε μια ΜΚΟ ως κάλυψη για να αποσπά μεγάλα πόσα από ανυποψίαστους δωρητές.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να έπεσαν στην «παγίδα» βρίσκεται ο Τάσος Χατζηγιοβάννης αλλά και η Μαρία Σάκκαρη. Ο παίκτης του ΟΦΗ φέρεται να είχε προσφέρει 12.500 ευρώ στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με την πεποίθηση ότι βοηθούσε παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες. Ο διεθνής εξτρέμ δώρισε αυτά τα χρήματα ώστε να καλύψει τα έξοδα για την εγχείρηση του μικρού Δημήτρη, ο οποίος έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ωστόσο έπεσε θύμα μιας οργάνωσης που συγκέντρωνε χρήματα επικαλούμενη φιλανθρωπικές δράσεις, προσεγγίζοντας μεταξύ άλλων γνωστούς αθλητές και καλλιτέχνες. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, τα χρήματα φέρονται να κατέληγαν σε άλλες δραστηριότητες, ακόμη και σε στοιχηματισμό...

Στην ίδια παγίδα φαίνεται πως έπεσε και η Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να δίνει 8 χιλ ευρώ τον Αύγουστο. Χρήματα που έδωσε για να βοηθήσει ένα παιδάκι που πάλευε με την επάρατη νοσο.