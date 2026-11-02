ΟΦΗ για Μελ: «Κόουτς, οι σκέψεις μας είναι μαζί σου»
Δύσκολες ώρες για τον Πέπε Μελ. Ο 63χρονος άλλοτε κόουτς του ΟΦΗ υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Σεβίλλης, όντας υπό ιατρική παρακολούθηση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Οι Κρητικοί έστειλαν το μήνυμα τους για τον πρώην προπονητή τους, καθώς σε story τους στο Instagram έγραψαν: «Κόουτς, οι σκέψεις μας είναι μαζί σου. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».
O Ίβηρας κόουτς είχε εργαστεί στον Όμιλο από τον Δεκέμβριο του 2023 έως και τον Φεβρουάριο του 2024, όταν και αντικαταστάθηκε από τον Τραϊανό Δέλλα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.