ΟΦΗ για Μελ: «Κόουτς, οι σκέψεις μας είναι μαζί σου»

Το μήνυμα του ΟΦΗ για τον Πέπε Μελ, ο οποίος νοσηλεύεται έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Δύσκολες ώρες για τον Πέπε Μελ. Ο 63χρονος άλλοτε κόουτς του ΟΦΗ υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Σεβίλλης, όντας υπό ιατρική παρακολούθηση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Οι Κρητικοί έστειλαν το μήνυμα τους για τον πρώην προπονητή τους, καθώς σε story τους στο Instagram έγραψαν: «Κόουτς, οι σκέψεις μας είναι μαζί σου. Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».

O Ίβηρας κόουτς είχε εργαστεί στον Όμιλο από τον Δεκέμβριο του 2023 έως και τον Φεβρουάριο του 2024, όταν και αντικαταστάθηκε από τον Τραϊανό Δέλλα.