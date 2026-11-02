Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός: Στην πρώτη εξάδα των ομάδων με το παιχνίδι βασισμένο στο πρέσινγκ
Προ ημερών το CIES είχε μία λίστα που βασιζόταν σε μία έρευνα σε επίπεδο 48 τοπ Λιγκών ανά τον κόσμο και είχε τον Ολυμπιακό στην 3η θέση στον τομέα του πρέσινγκ. Τώρα το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου παρουσίασε μία λίστα - ή έναν πίνακα εάν προτιμάτε - που αφορά στις ομάδες με το στιλ προσαρμοσμένο περισσότερο πάνω στο πρέσινγκ στις 10 τοπ Λίγκες της UEFA.
Η λίστα αυτή έχει τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι στην 4η θέση και ο Ολυμπιακός στην 6η. Την πρωτιά έχει η Μπάγερν Μονάχου και στην πρώτη δεκάδα είναι κατά σειρά μετά οι Μπεσίκτας, Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκός, Μπενφίκα, Ολυμπιακός, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπράγκα, Ναϊμέγκεν και Γαλατασαράϊ. Η αποτύπωση κάνει λόγο για πιο προσανατολισμένες στο στιλ παιχνιδιού με πρέσινγκ ομάδες.
Most press-oriented playing styles in top 1⃣0⃣ UEFA leagues 🌍 as per #CIES index with @impect_official 📊 🥇 #FCBayern 🇩🇪 100 out of 💯 🥈 #Besiktas 🇹🇷 97.9 🥉 #FCBarcelona 🇪🇸 95.4 More 👉 https://t.co/X8aJywSq5y #Panathinaikos 🇬🇷 #Benfica 🇵🇹 #Olympiacos 🇬🇷 #PSG 🇫🇷 #SCBraga 🇵🇹 #NEC 🇳🇱 #Galatasaray 🇹🇷— CIES Football Obs (@CIES_Football) November 2, 2026
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