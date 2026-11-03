Ο Βάσκος τεχνικός έκανε τις δοκιμές του στο περιθώριο της τελευταίας προπόνησης πριν από το Ρεν - Ολυμπιακός. Ρεν - αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Για την επικρατέστερη 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεν το απόγευμα της Τετάρτης υπάρχει ήδη συγκεκριμένη εκτίμηση. Αυτή που θέλει τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να ξεκινά βασικούς στον Ολυμπιακό τον γκολκίπερ Ορτέγκα, αριστερό μπακ τον Μπρούνο, στόπερ τους Πιρόλα και Ρέτσο και δεξί μπακ τον Σάλιακα. Στο κέντρο να ξεκινήσουν οι Φρόιλερ και Έσε και πίσω από τον φορ Γκονζάλες να παίξει η πορτογαλική τριάδα με Ζέλσον, Τσικίνιο και Ζότα.

Ο Βάσκος τεχνικός πάντως - που σχεδόν πάντα κάνει δοκιμές - είχε 2 ενδιαφέροντα σχήματα πριν το παιχνίδι στη Γαλλία. Στις δοκιμές του είχε από τη μία ομάδα με Κάρμο, Ρέτσο, Πέντερσεν και Τικινζάν στην άμυνα, κέντρο με Έσε και Πουέρτα και τριάδα με Μπέιλι, Φορτούνη και Τσικίνιο πίσω από τον Γκονζάλες.

Η άλλη ομάδα ήταν με Σμαϊλοβιτς και Πιρόλα ως τους 2 στόπερ, άκρα με Μπρούνο και Σάλιακα, κέντρο με Φρόιλερ και Τουφάκη και τριάδα με Σα, Ζότα και Ζέλσον πίσω από τον Γιάρεμτσουκ.

Θυμίζουμε την αποστολή του Ολυμπιακού για τη Ρεν που είναι ως εξής: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα και Γκονζάλες.

👀Η προπόνηση του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Ρεν, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης #olympiacos https://t.co/zqPOGrO47v — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 3, 2026