Ολυμπιακός: Ο Αλγκουαθίλ έδωσε τα συλλυπητήριά του για τον Ντε Μιγκέλ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έστειλε μέσα από τη συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού το δικό του μήνυμα μετά τον απροσδόκητο θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλαμέδα.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα έχει σοκαριστεί από τον απροσδόκητο χαμό του Χεσούς Ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, που έφυγε από τη ζωή μετά την ολέθρια σύγκρουσή του με τον Χεσούς Οβόνο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Τενερίφης με την Ανδόρα για τη Segunda Division. Ο κόουτς Αλγκουαθίλ στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου του Ολυμπιακού έστειλε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ λέγοντας πώς «πριν απαντήσω θα ήθελα να στείλω τα συλληπητήριά μου στην οικογένεια του άτυχου παίκτη που έχασε τη ζωή του, στην Τενερίφη (τα συλλυπητήριά του) και σε όλον τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Στην ερώτησή σας ο Ολυμπιακός έχει δείξει πώς μπορεί να ανταπεξέλθει. Έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Κάνουμε συνεχές ροτέισον, μπορούμε να το κάνουμε αυτό και έχουμε την δυνατότητα να ανταπεξερχόμαστε. Ελπίζουμε να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί και με Ρεν και με ΠΑΟΚ»..