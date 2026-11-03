Ο Ολυμπιακός δίνει την Τετάρτη κόντρα στη Ρεν ένα απαιτητικό και σημαντικό παιχνίδι, με τον τεχνικό του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να τονίζει πως στόχος της ομάδας του είναι ξεκάθαρα η 4η σερί νίκη στη League Phase του Europa League. ΡΕΝ, αποστολή: Δ. ΤΟΜΑΡΑΣ

Ο κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τόνισε στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού για:

Τη Ρεν: Πριν απαντήσω θα ήθελα να στείλω τα συλληπητήριά μου στην οικογένεια του άτυχου παίκτη που έχασε τη ζωή του, στην Τενερίφη και σε όλον τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Στην ερώτησή σας ο Ολυμπιακός έχει δείξει πώς μπορεί να ανταπεξέλθει. Έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Κάνουμε συνεχές ροτέισον, μπορούμε να το κάνουμε αυτό και έχουμε την δυνατότητα να ανταπεξερχόμαστε. Ελπίζουμε να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί και με Ρεν και με ΠΑΟΚ.

Την γαλλική ομάδα: Η Ρεν βάζει πολλά γκολ αλλά και δέχεται. Γενικά οι απαιτήσεις στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλές. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρώπη. Αύριο είναι ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ. Είμαστε Ολυμπιακός και έχουμε έρθει για το 4 στα 4.

Τις αλλαγές: Δεν έχει να κάνει με τη διοργάνωση η επιλογή των παικτών. Έχει να κάνει με το πώς προσεγγίσουμε τον επόμενο παιχνίδι. Προσπαθούμε να βάλουμε την πιο καλή 11άδα και να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί και στις 3 διοργανώσεις.

Την ήττα της Ρεν από τη Νις: Εμεί είμαστε διαφορετικοί από τη Νις. Έχει επιβεβαιωθεί ότι η Ρεν αλλάζει σχήματα. Και με τις 2 μορφές παιχνιδιού δέχεται γκολ. Είναι πολύ καλή στην επίθεση και βάζει γκολ. Εμείς θα κοιτάξουμε να χρησιμοποιήσουμε τις αδυναμίες της. Στο τέλος το γήπεδο μας βάζει όλους στις θέσεις μας γιατί μας δείχνει το τι θα γίνει. Εμείς έχουμε έρθει εδώ για το 4 στα 4.

Ο Ρέμο Φρόιλερ μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου επισήμανε για:

Το εάν μπορεί να υπάρχει χαλαρότητα λόγω των νικών που έχουν προηγηθεί: Όχι. Θα ήταν το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία χαλάρωση και θα το δείτε αυτό.

Τις ασίστ του και τη συνέχεια: Το ελπίζω. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι με περισσότερες ασίστ από γκολ. Θα προσπαθώ να συνεχίσω να το κάνω.

Το μήνυμά του για τον κόσμο: Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που έρχεται εδώ. Ήταν δύσκολο. Άλλαξαν πολλά για να είναι εδώ. Σημαίνει πολλά για εμάς. Αύριο με σεβασμό στον αντίπαλο είμαστε Ολυμπιακός και έχουμε έρθει εδώ για να προσπαθήσουμε α νικήσουμε.

Τον ρόλο του «δασκάλου» στο γήπεδο: Είναι το στιλ μου. Έτσι συνηθίζω να παίζω. Είναι κάτι που μου αρέσει. Κατανοώ το τι θέλει ο προπονητής και γρήγορα. Οπότε καθοδηγώ τους συμπαίκτες μου στο γήπεδο.

Τον αγώνα με τη Ρεν και το τι πρέπει να κάνει η ομάδα του: Έχουμε ό,τι χρειάζεται για να τα καταφέρουμε. Έχουμε ποιότητα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, όπως είπα πριν. Είχαμε ένα παιχνίδι Πρωταθλήματος που δεν παίξαμε τόσο καλά, όμως είναι σημαντικό να δείξουμε την ποιότητά μας και να καταφέρουμε να νικήσουμε