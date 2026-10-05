Το CIES ανέδειξε μία λίστα που βασίζεται σε έρευνα σε επίπεδο 48 τοπ Λιγκών ανά τον κόσμο και έχει τον Ολυμπιακό στην 3η θέση στον τομέα του πρέσινγκ.

Το στατιστικό αυτό αφορά στις ομάδες που ασκούν την πιο μεγάλη πίεση στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα αφότου χάνουν την κατοχή της μπάλας σε μία αναμέτρησή τους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα και στην τρίτη θέση αυτής της λίστας είναι ο Ολυμπιακός. Η έρευνα έχει να κάνει με 48 τοπ Λίγκες ανά τον κόσμο και από την Ευρώπη οι άλλες ομάδες είναι οι Μπεσίκτας, Μπάγερν Μονάχου και Σαχτάρ Ντόνετσκ.