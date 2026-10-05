Ολυμπιακός: Στην πρώτη πεντάδα των ομάδων με το πιο έντονο πρέσινγκ
Το στατιστικό αυτό αφορά στις ομάδες που ασκούν την πιο μεγάλη πίεση στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα αφότου χάνουν την κατοχή της μπάλας σε μία αναμέτρησή τους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα και στην τρίτη θέση αυτής της λίστας είναι ο Ολυμπιακός. Η έρευνα έχει να κάνει με 48 τοπ Λίγκες ανά τον κόσμο και από την Ευρώπη οι άλλες ομάδες είναι οι Μπεσίκτας, Μπάγερν Μονάχου και Σαχτάρ Ντόνετσκ.
Most press-oriented teams in 4⃣8⃣ top divisions 🌐 as per counter presses (<3" from ball loss) (@SkillCorner) 🥇#FCBarcelona 🇪🇸 20.5 per player & 90' out-possession 🥈#AAAJ 🇦🇷 19.5 🥉#Olympiacos 🇬🇷 17.0 #Platense 🇦🇷 #Besiktas 🇹🇷 #RiverPlate 🇦🇷 #Bayern 🇩🇪 #Talleres 🇦🇷 #Shakhtar 🇺🇦 #Auda 🇱🇻— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 5, 2026
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