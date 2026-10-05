Ολυμπιακός: Στην πρώτη πεντάδα των ομάδων με το πιο έντονο πρέσινγκ

Ολυμπιακός: Στην πρώτη πεντάδα των ομάδων με το πιο έντονο πρέσινγκ

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Στην πρώτη πεντάδα των ομάδων με το πιο έντονο πρέσινγκ

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Το CIES ανέδειξε μία λίστα που βασίζεται σε έρευνα σε επίπεδο 48 τοπ Λιγκών ανά τον κόσμο και έχει τον Ολυμπιακό στην 3η θέση στον τομέα του πρέσινγκ.

Το στατιστικό αυτό αφορά στις ομάδες που ασκούν την πιο μεγάλη πίεση στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα αφότου χάνουν την κατοχή της μπάλας σε μία αναμέτρησή τους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα και στην τρίτη θέση αυτής της λίστας είναι ο Ολυμπιακός. Η έρευνα έχει να κάνει με 48 τοπ Λίγκες ανά τον κόσμο και από την Ευρώπη οι άλλες ομάδες είναι οι Μπεσίκτας, Μπάγερν Μονάχου και Σαχτάρ Ντόνετσκ.

 

@Photo credits: eurokinissi, ΠΑΝΟΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα