Η αποστολή του ΟΦΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, στο Βουκουρέστι, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League (5/11, 22:00).

Ο ΟΦΗ μετά τις ήττες από τη Ρεν στη Γαλλία και τη Λεβερκούζεν στο Ηράκλειο καλείται να ψάξει βαθμολογικό όφελος στη League Phase του Europa League, στον αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, στο Βουκουρέστι.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας ολοκλήρωσαν την τελευταία τους προπόνηση πριν ταξιδέψουν στη Ρουμανία κι εν συνεχεία ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς με τους Ισραηλινούς.

Το ευχάριστο νέο για τους Κηρτικούς είναι ότι ο Άαρον Ισέκα προπονήθηκε κανονικά σήμερα (3/11), αφού ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις του και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιάννης Αποστολάκης, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί. Στο Ηράκλειο θα μείνουν επίσης οι τραυματίες, Χριστογεώργος (θεραπεία), Χνάρης και οι Μαρινάκης, Ρομάνο, Λαγουδάκης.

Όπως και στη Ρεν ο Τάσος Χατζηγιοβάνης θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχής, από τη στιγμή που αποκτήθηκε μετά τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας, τόσο για να μη χάσει προπόνηση όσο και για να είναι δίπλα στους συμπαίκτες του.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.