Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ: Η UEFA όρισε τον διαιτητή της αναμέτρησης
Η UEFA έκανε γνωστούς τους ορισμούς των αγώνων για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και στη μάχη του ΟΦΗ με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στη Ρουμανία (05/11 22:00 - Live από Gazzetta), επέλεξε τον Λετονό διαιτητή, Έντγκαρς Μάλτσεβς, για να διευθύνει το ματς.
Ο νεαρός ρέφερι, που πρόσφατα «ανέβηκε» στην πρώτη κατηγορία της UEFA, είναι γνώριμος στα μέρη μας απ΄όταν σφύριξε τη...φιλική ήττα της Κ19 της Εθνικής μας κόντρα στην αντίστοιχη της Λετονίας (2-0) στις 12/10/2018.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μάρτινς Σβίπστς και Ντένις Σεβτσένκο, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο επίσης Λετονός Αλεξάντρς Ανουφρίγεβς. Από την άλλη στο VAR θα βρίσκεται ο Κροάτης Μάριο Ζέμπετς, με βοηθό του (AVAR) τον Λετονό Κρίσταπς Ράτνιεκς.
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