Χατζηγιοβάνης στο Gazzetta: «Η μεγαλύτερη νίκη είναι να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου, είμαστε περισσότεροι»

Τα δάκρυά του στη Γιορτή του ΠΣΑΠΠ είπαν περισσότερα από τις λέξεις. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης μίλησε στο Gazzetta δίνοντας μαθήματα ανθρωπιάς.

Στον απόηχο ενός σκανδάλου που έχει συγκλονίσει τη χώρα μας, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης θέλησε να μας θυμίσει τι σημαίνει να είσαι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Να θυμίσει πως το ποδόσφαιρο είναι ένα μόνο κομμάτι της ζωής και πως οι μεγαλύτερες νίκες δεν κρίνονται στα 90 λεπτά ενός αγώνα. Ο διεθνής εξτρέμ του ΟΦΗ βραβεύτηκε στη Γιορτή του ΠΣΑΠΠ για την κοινωνική του προσφορά και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, όταν ανέβηκε στη σκηνή και θυμήθηκε τον μικρό Δημήτρη. Ένα παιδί για το οποίο είχε προσφέρει 12.500 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της εγχείρησής του, στην προσπάθειά του να το βοηθήσει στη μάχη με τον καρκίνο. Μια μάχη από την οποία, δυστυχώς, ήταν άνιση και ο μικρός Δημήτρης δεν είναι ανάμεσα μας.

Με αφορμή τη βράβευσή αυτή ο Χατζηγιοβάνης μίλησε στο Gazzetta, δίνοντας μαθήματα ανθρωπιάς και ενσυναίσθησης, γιατί πιστεύει πως το καλό πάντα κερδίζει. Μίλησε για την πατρότητα και για το πώς ο ερχομός του γιου του άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή.

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Τάσο, πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοιες βραβεύσεις, ειδικά τις ημέρες αυτές που η καχυποψία κυριαρχεί δικαιολογημένα, δυστυχώς;

«Είναι πολύ καλό να γίνονται αυτές οι βραβεύσεις, γιατί ειδικά αυτές τις μέρες υπάρχει πολλή καχυποψία. Όμως, για εμένα, πρέπει πάντα να υπηρετούμε το καλό. Αυτό πρέπει να δείχνουμε. Τα άσχημα είναι αυτά που δεν πρέπει να δείχνουμε. Υπάρχει κακός κόσμος εκεί έξω που σκέφτεται το κακό και θέλει να κρίνει τον άλλον. Εγώ δεν είμαι τέτοιου είδους άνθρωπος. Εγώ κοιτάω να βοηθάω τον συνάνθρωπό μου, παιδάκια που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Είμαι και πατέρας, οπότε μπορώ να αντιληφθώ καλύτερα πλέον τα πράγματα. Το πώς είναι να είσαι γονιός και να έχει το παιδί σου πρόβλημα και να θέλεις να το βοηθήσεις. Οπότε, το μήνυμα που έχω να περάσω είναι να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας και να κάνουμε καλές πράξεις».

Είπες στη σκηνή ότι το καλό πάντα κερδίζει. Είναι αυτό το μότο ζωής σου;

«Αυτό είναι το μότο μου από μικρό παιδί. Πάντα ήμουν ευαίσθητος, πάντα ήθελα το καλό για τον συνάνθρωπό μου, ακόμα κι αν δεν τον γνωρίζω. Θέλω πάντα να βοηθάω με οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι ήμουν και συνεχίζω να είμαι. Εύχομαι να το κάνει και άλλος κόσμος. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλοι που σκέφτονται το καλό. Είμαστε περισσότεροι... Και να συνεχίσουμε, αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω».

Είσαι πλέον πατέρας. Πόσο έχει αλλάξει αυτός ο ρόλος της ζωής σου την οπτική με την οποία βλέπεις τα πράγματα;

«Είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχει συμβεί στη ζωή μου. Πλέον κατάλαβα τι είναι σημαντικό. Όταν γίνεσαι γονιός, καταλαβαίνεις πολλά. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από το να έχεις ένα παιδί. Είναι η μεγαλύτερη ευθύνη, όμως ταυτόχρονα αυτό το κάνει και το πιο όμορφο που μπορεί να σου συμβεί. Αυτό είναι θαύμα, αυτό είναι όνειρο. Εγώ είμαι δίπλα στο παιδί μου συνέχεια και του δίνω τα πάντα. Έχουμε τρομερή σχέση. Θα είμαι για πάντα δίπλα του».

Τι θα ήθελες να του μεταλαμπαδεύσεις από τις αξίες σου;

«Θέλω το παιδί μου, όταν μεγαλώσει, να είναι άνθρωπος με Α κεφαλαίο. Να έχει υγεία και να κοιτάει μόνο το καλό. Να κάνει καλές πράξεις. Αυτό εμένα, σαν άνθρωπο, με πάει μπροστά και αυτό θέλω και ο γιος μου να κάνει... Να είναι ένας καλός άνθρωπος. Αυτό με ενδιαφέρει».

Αυτές οι νίκες είναι μεγαλύτερες από αυτές των γηπέδων, σωστά;

«Σίγουρα. Το γήπεδο είναι άλλη φάση. Νομίζω έξω η ζωή είναι δύσκολη και εκεί είναι τα πιο σημαντικά πράγματα».