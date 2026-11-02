Ο Αστέρας AKTOR συμφώνησε με τον Γκονσάλο Φέιο για τη διαδοχή του Γιώργου Αντωνόπουλου στην τεχνική ηγεσία.

Όπως είχαμε αναφέρει, ο Αστέρας AKTOR κινείται στην αγορά για την απόκτηση προπονητή από το εξωτερικό, με βασική πρόθεση η υπόθεση να έχει ολοκληρωθεί πριν από το ματς με την Καλαμάτα. Η περίπτωση που προκρίθηκε είναι αυτή του Γκονσάλο Φέιο.

Πρόκειται για έναν 36χρονο Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος έχει διαγράψει σημαντική πορεία, κυρίως στην Πολωνία. Έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής στις Μότορ Λούμπλιν (2022-24), Λέγκια Βαρσοβίας (2024-25) και Ραντόμιακ (2025-26), ενώ τον περασμένο Μάρτιο ανέλαβε την Τοντέλα, η οποία βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση, χωρίς τελικά να καταφέρει να την κρατήσει στην Primeira Liga.

Με τη Λέγκια κατέκτησε το Κύπελλο Πολωνίας, ενώ ως άμεσος συνεργάτης του Μάρεκ Παπζούν στη Ράκοβ πανηγύρισε δύο Κύπελλα και ένα πρωτάθλημα. Το 2019 είχε ένα πέρασμα από την Ελλάδα, ως βοηθός του Κίκο Ραμίρεθ στην Ξάνθη, όπου παρέμεινε μέχρι τον Νοέμβριο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της Ράκοβ όσο και της Εστορίλ. Ωστόσο, ο Αστέρας AKTOR είναι η ομάδα που κατάφερε να αποσπάσει το «ναι». Οι Αρκάδες προχωρούν σε μια «ψαγμένη» λύση, επιλέγοντας έναν προπονητή νεαρής ηλικίας, ο οποίος, παράλληλα, διαθέτει ήδη σημαντικές παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο.

Ο Φέιο τη Δευτέρα (2/11) έφτασε στην Ελλάδα για να σφραγίσει το deal του με τον Αστέρα AKTOR, το οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν πως προβλέπει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και την Τρίτη (3/11) θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του παίκτες.

Για την ιστορία, τις προηγούμενες ημέρες είχε κυκλοφορήσει στη Ρουμανία το ενδεχόμενο ενδιαφέροντος για τον Μιρέλ Ραντόι. Ωστόσο, από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι ο 45χρονος τεχνικός απασχόλησε τους Κιτρινομπλέ, καθώς πληροφορίες από το περιβάλλον του Ρουμάνου αναφέρουν πως δεν υπήρξε καν επαφή με τον Αστέρα AKTOR.