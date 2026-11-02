Ο Σαντίνο Αντίνο έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού περνώντας από... πάνω την ΑΕΚ και το Gazzetta χρησιμοποιεί το Wyscout για να «φωτίσει» όλες τις πτυχές της εκπληκτικής βραδιάς που βρέθηκε.

«Σαντίνο Αντίνο ΟΕ ΟΕ ΟΕ» αυτό ήταν το σύνθημα που ακούστηκε χθες για πρώτη φορά από την εξέδρα στο ΟΑΚΑ και μάλιστα δύο φορές, μία κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΑΕΚ και μία στα μεθεόρτια της νίκης του Παναθηναϊκού με 2-0. Μάλιστα, υπήρξαν παίκτες, όπως ο Φαν Ντρόνγκελεν, που ζητούσαν με χειρονομίες τους από τον κόσμο να συνεχίζουν να αποθεώνουν τον Αργεντινό εξτρέμ.

Και γιατί να μην το κάνουν άλλωστε; Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής, που ήρθε τον περασμένο Γενάρη αποτελώντας μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία, έφαγε τεράστια... λέζα εξαιτίας της κακής εικόνας της ομάδας πέρυσι και των λειτουργιών που έλειπαν για να αναδείξουν τα καλά του στοιχεία.

Φέτος, αυτό έχει αλλάξει και το ίδιο έχει συμβεί και με την απόδοση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο κι έχει καταφέρει αν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του πλάνου του Τζέικομπ Νίστρουπ

«Αν πάρουμε τον Αντίνο σαν παράδειγμα, δεν είναι τέλεια όλα τα ματς του, πρέπει να βελτιωθεί, αλλά παίζει συνέχεια γιατί είναι κομβικός για μας μέχρι και στο αμυντικό κομμάτι, επειδή είναι πολύ αξιόπιστος. Δεν θα είναι ποτέ αδύναμος, γιατί η αμυντική του συνεισφορά είναι πάντα μεγάλη. Είναι τρομερά αξιόπιστος και γι' αυτό παίζει στο μεγαλύτερο ποσοστό των αγώνων» είχε αναφέρει ο Δανός κόουτς μετά τη νίκη επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Ο Αντίνο τα έκανε όλα: Απειλούσε, δημιουργούσε, κουβαλούσε και πίεζε

Η εμφάνιση του νεαρού Αργεντινού εξτρέμ δεν ήταν μόνο σπουδαία, αλλά και ολοκληρωμένη. Εκείνος δεν έκανε μονάχα μία δουλειά, αλλά πραγματικά τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι τα χιλιόμετρα, δεν είναι διάθεση, τα οποία τον χαρακτηρίζουν, χθες εκείνος έκανε την πρώτη του εμφάνιση που αποδεικνύει πως έχει όλο το πακέτο για να γίνει ένας ολοκληρωμένος εξτρέμ επιπέδου.

Στα 95 λεπτά που αγωνίστηκε είχε συμμετοχή και στις τέσσερις μεγάλες φάσεις του Παναθηναϊκού. Από δική του πίεση έγινε το κλέψιμο στον Ρότα κι έφτασε η μπάλα στον Τεττέη για να κάνει το 1-0 στα 34''.

Εξ' ολοκλήρου δικό του είναι το δεύτερο γκολ των «πράσινων» στο 49ο λεπτό, με τον 21χρονο να παίρνει τη μπάλα από τον Κυριακόπουλο στα αριστερά, να συγκλίνει και να κινείται παράλληλα στην περιοχή και να εκτελεί υπέροχα στην κλειστή γωνία του Μπρινιόλι για το 2-0.

Έπειτα, είναι το δοκάρι του στο 38', όταν έφτασε σε κείνον η μπάλα μετά το σουτ του Λιβάι, που έβγαλε ο Ιταλός κίπερ της ΑΕΚ, αλλά το αριστοτεχνικό πλάσε που επιχείρησε βρήκε στη οριζόντιο δοκάρι ενώ τρία λεπτά πάλι κάνοντας την ίδια κίνηση, έχει δώσει τη μπάλα στο φορ από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, αλλά εκείνος σημάδεψε το δεξί κάθετο δοκάρι του Μπρινιόλι.

Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Ο Αντίνο έδωσε 28 μονομαχίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου ενώ είναι αριστερός εξτρέμ και κέρδισε τις 16 εξ' αυτών φτάνοντας έτσι σ' ένα ποσοστό επιτυχίας ύψους 57%, που δείχνει τόσο την ένταση όσο και το πάθος με το οποίο παίζει εκείνος.

Οι μονομαχίες του Αντίνο

Έκανε συνολικά 7 προωθητικά τρεξίματα κουβαλώντας τη μπάλα από την άμυνα στην επίθεση, πολλές φορές «καπάκι» έπειτα από κούρσα που είχε κάνει για να γυρίσει πίσω. Κέρδισε τέσσερα φάουλ, πολλά απ' αυτά αρκετά δυνατά, αλλά δεν τον πτόησαν σε καμία περίπτωση. Αργεντίνος γαρ.

Πραγματοποίησε ακόμη 3/4 ντρίμπλες, ήρθε τέσσερις φορές σε επαφή με τη μπάλα στην περιοχή του αντιπάλου, έκανε εννέα επανακτήσεις, δύο εκ των οποίων στο μισό του αντιπάλου ενώ είχε και 22/30 πάσες με ποσοστό επιτυχίας 73%.

Κι όλα αυτά σ' ένα ντέρμπι και μάλιστα απέναντι σ' έναν αντίπαλο όπως ο Λάζαρος Ρότα, που μπορεί να ήταν κατά τι καταβεβλημένος από την ίωση που τον ταλαιπωρούσε, ωστόσο δεν παύει να είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ στην Ελλάδα την τελευταία διετία.