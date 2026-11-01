Αντίνο: «Χαρούμενοι για το αποτέλεσμα, απίστευτοι οι φίλαθλοι»
Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με την ΑΕΚ επικρατώντας με 2-0. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο πρωταγωνιστής του ματς, Σαντίνο Αντίνο που πέτυχε και ένα πανέμορφο γκολ, μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ ανέφερε τα εξής: «Ευχαριστώ τον κόσμο, ήταν πάντα δίπλα μας, μας στήριξε, τα δώσαμε όλα, σημαντικό το γεγονός πως πήραμε τη νίκη.
Είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα και την παρουσία της ομάδας. Απίστευτοι οι φίλαθλοι, είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι.
Ήμασταν όλοι μαζί, αγωνιστήκαμε όλοι μαζί, πλαισιωμένοι από τους οπαδούς μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι».
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