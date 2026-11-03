Μια ιστορική στιγμή για τον Παναθηναϊκό, καθώς τοποθετήθηκαν τα πρώτα δοκιμαστικά καθίσματα στον Βοτανικό, όπως δείχνει video που ανέβηκε στο διαδίκτυο.

Σάρκα και οστά παίρνει σιγά σιγά το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού, καθώς στο γήπεδο τοποθετήθηκαν τα πρώτα δοκιμαστικά καθίσματα σε μια μεγάλη στιγμή για την οικογένεια της Πράσινης ΠΑΕ.

Σε Video που κυκλοφόρησε, φαίνεται η τοποθέτηση των πρώτων δοκιμαστικών καθισμάτων, εξέλιξη που φυσικά κάνει όλους τους φίλους των Πρασίνων χαρούμενους, δεδομένου ότι η νέα τους έδρα είναι πλέον προ των πυλών!

Οι εργασίες στον Βοτανικό συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, με βάση το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, το οποίο θέτει ως ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι. Θυμίζουμε πως το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 39.074 θεατών, με δυνατότητα να προσεγγίσει τις 40.000 θέσεις.

Δείτε το video: