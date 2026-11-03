Η UEFA όρισε τον διαιτητή για τη μάχη του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Conference League.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League (5/11, στις 22:00) και η UEFA όρισε τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο Μοχάμεντ Αλ Χακίμ από την Σουηδία θα είναι ο ρέφερι του αγώνα έχοντας βοηθούς τους Μεχμέτ Τσουλούμ και Φρέντρικ Κλίβερ, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο επίσης Σουηδός Γιοακίμ Σαρς. Στο VAR θα βρίσκεται ο Πολωνός Πάβελ Μάλετς, με βοηθό του (AVAR) τον συμπατριώτη του Κόρνελ Πασκιέβιτς.

Πρόκειται για έναν γνώριμο στα ελληνικά δεδομένα διαιτητή καθώς έχει σφυρίξει συνολικά πέντε φορές στη χώρα μας. Συγκεκριμένα τα ματς: Ολυμπιακός-Άρης (4-1), ΑΕΚ-Άρης (1-0), ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (2-2), Παναθηναϊκός-Άρης (2-0) και Άρης-ΠΑΟΚ (1-2).