Με 12.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΒ ο Παναθηναϊκός για όσα έκαναν οι φίλοι του «τριφυλλιού» στον περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού στο ματς με τον Βόλο Elabet.

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε με 12.000 ευρώ τον Παναθηναϊκό για επεισόδια που υπήρξαν στον περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού στο ματς του «τριφυλλιού» με τον Βόλο Elabet. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση υπήρξε επίθεση των «πράσινων» οπαδών σε αστυνομικές δυνάμεις.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

2. Αφού έλαβε υπόψη της,

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

από τις οποίες προκύπτει ότι, περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ELABET – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 25/10/2026, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, περιόδου 2026/2027, άγνωστοι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας προκάλεσαν, στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου, επεισόδιο σε βάρος των παριστάμενων αστυνομικών δυνάμεων για την τήρηση της τάξης, με ρίψη αντικειμένων κατ’ αυτών, χωρίς την πρόκληση τραυματισμών,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 56/2026 Απόφασή της, σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ Παναθηναϊκός», διοικητικό πρόστιμο ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».