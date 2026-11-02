Ο Τζόντζο Κένι σταμάτησε στα 18 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να χάσει λεπτό και η αποβολή του απέναντι στον Αστέρα AKTOR δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στον ΠΑΟΚ ενόψει του ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι τρεις λύσεις του Λίσι και η τέταρτη που κρατά κρυφή.

Ο Τζόντζο Κένι έπαιζε non stop, κάτι σαν τον Λάζαρο Ρότα στην ΑΕΚ, από την αρχή της σεζόν. Δεκαοκτώ παιχνίδια, δεκαοκτώ παρουσίες στην αρχική ενδεκάδα, ούτε λεπτό απουσίας. Μέχρι το 64ο λεπτό της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα AKTOR, όταν η δεύτερη κίτρινη κάρτα του διαιτητή Ματσούκα (οι «ασπρόμαυροι» θεωρούν υπερβολική την πρώτη κίτρινη) έβαλε απότομα τέλος στο εντυπωσιακό σερί του Άγγλου δεξιού μπακ.

Στη Μικράς Ασίας επιμένουν να χαρακτηρίζουν «ανύπαρκτη» την πρώτη κίτρινη κάρτα που δέχθηκε ο Κένι από τον Ματσούκα, με αποτέλεσμα να δει τη δεύτερη κίτρινη για ένα μαρκάρισμα χαμηλά πάνω στον Κουρμπέλη.

Και το χειρότερο για τον «Δικέφαλο» δεν είναι τόσο το σερί που σταμάτησε, όσο το παιχνίδι που ακολουθεί. Ο Κένι θα απουσιάσει από το ντέρμπι της Κυριακής (8/11) με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», αφήνοντας τον Αλέσιο Λίσι χωρίς τον μοναδικό καθαρόαιμο δεξιό μπακ του ρόστερ.

Ο γεννημένος στο Μέρσεϊσαϊντ του Λίβερπουλ ποδοσφαιριστής είχε καταγράψει μέχρι την αποβολή του το απόλυτο των συμμετοχών. Εννέα στα εννέα παιχνίδια πρωταθλήματος, τρία στα τρία στο Κύπελλο και έξι στα έξι στην Ευρώπη. Συνολικά 18 στα 18, χωρίς να έχει χάσει ούτε ένα λεπτό!

Η παρουσία του στην ενδεκάδα είχε εξελιχθεί σε σταθερά για τον Ιταλό τεχνικό. Τώρα, όμως, ο Λίσι καλείται να αναζητήσει λύση για μία από τις πιο απαιτητικές αναμετρήσεις της σεζόν.

Το καλοκαιρινό κενό που επιστρέφει στο προσκήνιο

Το πρόβλημα δεν προέκυψε ξαφνικά. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε το καλοκαίρι να μην αποκτήσει δεύτερο δεξιό μπακ, παρότι είχε φτάσει σε συμφωνία για να φέρει στη Θεσσαλονίκη τον 22χρονο Γάλλο Γουίλιαμ Μικελμπρενσί, προκειμένου να υπογράψει. Η μεταγραφή τελικά χάλασε και οι «ασπρόμαυροι» δεν προχώρησαν σε άλλη προσθήκη.

Έτσι, ο Κένι έμεινε ουσιαστικά η μοναδική καθαρόαιμη επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση, με τον ρόλο του βασικού και αναντικατάστατου.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Ιανουάριο ο ΠΑΟΚ είχε δαπανήσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες. Ο Μεξικανός, ωστόσο, παραχωρήθηκε το καλοκαίρι στην Άτλας έναντι αντίστοιχου ποσού.

Η ανάγκη ενίσχυσης στο δεξί άκρο της άμυνας βρίσκεται πλέον ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων στη Μικράς Ασίας, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Οι τρεις επιλογές και η τέταρτη που δεν αποκάλυψε

Η αποβολή του Κένι απέναντι στον Αστέρα έδωσε μια πρώτη εικόνα των εναλλακτικών λύσεων. Ο Λίσι πέρασε αρχικά τον Αρίτζ Ελουστόντο στη θέση του Σορετίρε, τοποθετώντας τον Ισπανό στο δεξί άκρο της άμυνας. Στη συνέχεια, όταν αντικατέστησε τον Ντιέγκο Κόστα με τον Καμαρά, μετακίνησε εκεί τον Γκρεγκ Τέιλορ.

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος από τους δύο θα ξεκινήσει στο Φάληρο. Όταν ρωτήθηκε για την απουσία του Κένι, ο Ιταλός τεχνικός άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. «Έχω τον Ελουστόντο, τον Γιάκιτς, τον Τέιλορ και μια ακόμη επιλογή, την οποία θα μου επιτρέψετε να κρατήσω για τον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τους τρεις ποδοσφαιριστές που κατονόμασε, ο Ελουστόντο διαθέτει με διαφορά τη μεγαλύτερη εμπειρία στη θέση. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός έχει αγωνιστεί 119 φορές ως δεξιός μπακ στη La Liga με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με τελευταία παρουσία τον περασμένο Μάιο, στην αναμέτρηση με τη Βαλένθια (3-4).

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς, αν και κατά βάση αμυντικός μέσος, έχει χρησιμοποιηθεί επτά φορές ως δεξιός μπακ στην Bundesliga. Η τελευταία ήταν τον Οκτώβριο του 2025, στο Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ 3-1.

Αντίθετα, ο Γκρεγκ Τέιλορ έχει ελάχιστη εμπειρία στη συγκεκριμένη θέση. Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ έχει αγωνιστεί μόλις τρεις φορές στη δεξιά πλευρά της άμυνας, όλες πριν από περίπου μία δεκαετία.

Και υπάρχει, βέβαια, η τέταρτη επιλογή που ο Λίσι απέφυγε να αποκαλύψει. Μια πιθανότητα είναι ο νεαρός Γιώργος Κοσίδης, που αγωνίζεται ως δεξιός μπακ και είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή για το πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ. Πρόκειται, πάντως, για εκτίμηση και όχι για κάποια επιβεβαιωμένη πρόθεση του προπονητή.

Ο Λίσι έχει μπροστά του λίγες ημέρες για να καταλήξει. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» χωρίς έναν από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές του και η επιλογή του αντικαταστάτη του Κένι αποκτά ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την αμυντική λειτουργία όσο και για τον συνολικό σχεδιασμό του ντέρμπι.