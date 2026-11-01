Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Κάνγκουα αποβλήθηκε για χτύπημα στον Κοϊτά
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Η φάση της αποβολής του Κινγκς Κάνγκουα.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με δέκα παίκτες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (Live στο Gazzetta).
Ο Κινγκς Κάνγκουα φέρθηκε απερίσκεπτα και κλότσησε εκτός φάσης τον Κοϊτά. Ο Σβεν Γιαμπλόνσκι αρχικά έδειξε κίτρινη στον παίκτη του Παναθηναϊκού, αλλά κάλεσε τον Γερμανό διαιτητή ο συμπατριώτης του στο VAR, ο Γιόχαν Φάιφερ κι αφού εξέτασε τη φάση, έδειξε την κόκκινη κάρτα στον μέσο του τριφυλλιού από τη Ζάμπια.
Η φάση της αποβολής του Κάνγκουα
@Photo credits: INTIME
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