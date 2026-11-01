Η φάση της αποβολής του Κινγκς Κάνγκουα.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με δέκα παίκτες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (Live στο Gazzetta).

Ο Κινγκς Κάνγκουα φέρθηκε απερίσκεπτα και κλότσησε εκτός φάσης τον Κοϊτά. Ο Σβεν Γιαμπλόνσκι αρχικά έδειξε κίτρινη στον παίκτη του Παναθηναϊκού, αλλά κάλεσε τον Γερμανό διαιτητή ο συμπατριώτης του στο VAR, ο Γιόχαν Φάιφερ κι αφού εξέτασε τη φάση, έδειξε την κόκκινη κάρτα στον μέσο του τριφυλλιού από τη Ζάμπια.

Η φάση της αποβολής του Κάνγκουα