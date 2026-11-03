Κορόνα για το ΑΕΚ-Ρεάλ: «Θα είναι απίστευτη βραδιά...»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μίλησε στα ισπανικά ΜΜΕ για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της 4ης αγωνιστικής του Champions League.

Η ΑΕΚ έχει στρέψει το βλέμμα της στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης (4/11, στις 19:45) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League με στόχο να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι σε μία εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα γνωρίζει καλά τόσο την πλευρά της Ένωσης λόγω της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό όσο και την πλευρά των «μερένχες» καθώς υπήρξε ποδοσφαιριστής των ακαδημιών της.

Για αυτόν τον λόγο, η «AS» του έδωσε το... βήμα να μιλήσει για το συγκεκριμένο ματς και να δώσει τη δική του ματιά όσον φορά την ατμόσφαιρα στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στην αρχή μίλησε για τη δική του παρουσία στο «τριφύλλι»: «Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε ως προπονητής και εγώ ανέλαβα ως αθλητικός διευθυντής. Νομίζω ότι πετύχαμε τους στόχους μας καλά: η ομάδα βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και ο Ράφα κατάφερε να μας βάλει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να φτάσουμε στη φάση των 16, κάτι που δεν είχαμε κάνει για 16 χρόνια»

Η άποψή του για το ποδόσφαιρο: «Είναι ένα πολύ έντονο και συναισθηματικά φορτισμένο άθλημα . Είναι μια χώρα που είναι πολύ παθιασμένη με το άθλημα και οι μεγάλοι αγώνες έχουν τεράστιο αντίκτυπο, τόσο σε στιγμές ευφορίας όσο και σε στιγμές έντασης. Η χώρα καταβάλλει προσπάθεια να εγγυηθεί την ασφάλεια και, από εκεί, να αναπτυχθεί».

Για τη φετινή κούρσα του Παναθηναϊκού: «Φαίνεται ότι θα υπάρξει μια πολύ πιο σκληρή μάχη μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Οικονομικά, είναι επίσης σαφές ότι είμαστε μπροστά από τους υπόλοιπους. Για μένα, ήταν η καρδιά και η ψυχή της ομάδας. Η δομή είναι σχεδόν η ίδια, με δύο πολύ δυνατούς σέντερ μπακ και δύο σωματικά επιθετικούς, όπως ο Γιόβιτς , ο οποίος βρήκε τη θέση του, και ο Βάργκας , αλλά αυτή η αλλαγή ήταν κρίσιμη για το σύστημά τους. Νομίζω ότι νιώθουν πολύ την απουσία του».

Για τη δουλειά του Ριμπάλτα: «Κάνει καταπληκτική δουλειά».

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι μια ομάδα με τρομερή ταχύτητα, τόσο από άποψη παιχνιδιού όσο και από άποψη σωματικής ικανότητας. Οι σέντερ μπακ τους είναι πολύ δυνατοί και οι δύο επιθετικοί τους, αν παίξουν μαζί, είναι δύσκολο να τους μαρκάρεις λόγω της φυσικής τους δύναμης . Αλλά η ταχύτητα της Ρεάλ Μαδρίτης στην επίθεση θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά».

Για το συγκεκριμένο ματς: «Θα είναι απίστευτο. Αυτές τις νύχτες, το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να δείξει στην υπόλοιπη Ευρώπη ότι έχει ομάδες, οπαδούς και πάθος. Τα δίνουν όλα. Θα είναι μια πραγματικά ζεστή ατμόσφαιρα».