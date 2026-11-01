Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Σαντίνο Αντίνο έκανε το 2-0 με φανταστικό τελείωμα
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Ο Σαντίνο Αντίνο στο 49' με ένα εκπληκτικό γκολ σημείωσε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην ΑΕΚ.
Ο Σαντίνο Αντίνο έβαλε τη σφραγίδα του στο ντέρμπι. Ο Αργεντινός εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος ξεκίνησε και το 1-0 του Τεττέη, ενώ είχε και δοκάρι, στο 49' σημείωσε το 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ (Live στο Gazzetta).
Ο Κυριακόπουλος έπαιξε με τη μία με τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος από αριστερά μπήκε στην περιοχή και με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι για το 2-0.
Το γκολ του Αντίνο
@Photo credits: INTIME
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