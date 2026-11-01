Ο Σαντίνο Αντίνο στο 49' με ένα εκπληκτικό γκολ σημείωσε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Σαντίνο Αντίνο έβαλε τη σφραγίδα του στο ντέρμπι. Ο Αργεντινός εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος ξεκίνησε και το 1-0 του Τεττέη, ενώ είχε και δοκάρι, στο 49' σημείωσε το 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ (Live στο Gazzetta).

Ο Κυριακόπουλος έπαιξε με τη μία με τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος από αριστερά μπήκε στην περιοχή και με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι για το 2-0.

Το γκολ του Αντίνο