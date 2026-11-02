ΟΦΗ για Χατζηγιοβάνη: «Περήφανοι που είσαι μέλος της οικογένειας μας!»

Το μήνυμα του ΟΦΗ για τα συγκλονιστικά λόγια του Τάσου Χατζηγιοβάνη κατά την παραλαβή του τιμητικού βραβείου του στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης τιμήθηκε στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ για την κοινωνική του προσφορά, με αφορμή τη σημαντική δωρεά (12.500 ευρώ) που είχε κάνει για να καλύψει τα έξοδα της εγχείρησης του μικρού Δημήτρη, ο οποίος έδινε μάχη με τον καρκίνο, όμως δεν κατάφερε να βγει νικητής. Ο διεθνής εξτρέμ του ΟΦΗ στις δηλώσεις του συγκλόνισε με όσα είπε, δίχως να κρύψει τη συγκίνηση του.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας με ανάρτηση τους στα Social Media εξέφρασαν την περηφάνια τους που ο Έλληνας ακραιός επιθετικός είναι μέλος της Ομιλίτικης οικογένειας, τονίζοντας πως αποτελεί παράδειγμα.

Η ανάρτηση του ΟΦΗ

«Tάσο Χατζηγιοβάνη είμαστε περήφανοι που είσαι μέλος της οικογένειας μας!

Απέδειξες ότι η αξία ενός ποδοσφαιριστή δεν αποτυπώνεται μόνο εντός του γηπέδου, αλλά και στην ανθρωπιά, την ευαισθησία και την προσφορά του στην κοινωνία.

Μας θύμισες ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα παιχνίδι. Είναι αξίες, αλληλεγγύη και δύναμη προσφοράς.

Θερμά συγχαρητήρια! Συνέχισε να αποτελείς παράδειγμα!».