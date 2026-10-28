Η ΑΕΛ Novibet με... σουπερλιγκάτη εμφάνιση, επικράτησε στη Λάρισα με 1-0 του Κυπελλούχου ΟΦΗ και έβαλε σοβαρή υποψηφιότητα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Νίτσος το γκολ της νίκης.

Νίκη ψυχολογίας και μετάλλου για την ΑΕΛ Novibet! Οι Βυσσινί, μπορεί να αγωνίζονται την τρέχουσα σεζόν στη Super League 2, όμως ήταν ανταγωνιστικοί στον εντός έδρας αγώνα με τον Κυπελλούχο και Ευρωπαίο ΟΦΗ, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν με 1-0.

Οι Βυσσινί με την πρώτη τους νίκη στη League Phase έπιασαν Άρη, Κηφισιά Tutu Deals, Αστέρα AKTOR και τους Κρητικούς στους 4 βαθμούς. Την τελευταία αγωνιστική η ο ομάδα της Λάρισας θα φιλοξενηθεί από την Κηφισιά Tutu Deals στη Λεωφόρο, ενώ ο Όμιλος θα υποδεχτεί τον Βόλο Elabet.

Ανώτερος ο ΟΦΗ, δοκάρι ο Κωστούλας

Όπως ήταν αναμενόμενο, με βάση τη διαφορά επιπέδου και κατηγορία των δύο ομάδων, ο ΟΦΗ ήταν ανώτερος από το πρώτο μέρος και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Μόλις στο 3ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με διαγώνιο σουτ του Θεοδοσουλάκη αλλά ο Μελίσσας μπλόκαρε και δύο λεπτά αργότερα, στο 5', ο Μπόρχα Γκονθάλεθ αστόχησε με εντυπωσιακό βολέ από διαγώνια θέση.

Στο 12' ο Μπόρχα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κωστούλας αστόχησε με κεφαλιά. Στο 18' ήταν ο Αποστολάκης που εκτέλεσε το κόρνερ, ο νεαρός στόπερ πήρε εκ νέου την κεφαλιά, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Στο 19' ο Θεοδοσουλάκης έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση και σούταρε άστοχα, ενώ στο 25' και στο 31' ο Χατζηγιοβάνης και ο Αποστολάκης δεν βρήκαν εστία με σουτ εκτός περιοχής.

Στο 37' ο Κόντρο «έσπασε» την μπάλα με τακουνάκι στον Μπόρχα, ο οποίος αστόχησε με συρτό σουτ. Λίγο πριν την ανάπαυλα οι Λαρισαίοι προσπάθησαν να απειλήσουν με το σουτ του Νίτσου και ο Λίλο μπλόκαρε.

Ο Νίτσος «τιμώρησε» το λάθος, πίεσε χωρίς αποτέλεσμα ο ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ μπήκε στο δεύτερο μέρος με καλή στιγμή για να προηγηθεί, στο 47', όταν ο Αθανασίου έκανε ωραίο γύρισμα από τα αριστερά, ο Κόντρο πλάσαρε στην κίνηση και ο Μελίσσας απέκρουσε σε κόρνερ.

Η ΑΕΛ Novibet βρήκε τη στιγμή της στο 52ο λεπτό. Λάθος του Μπόρχα, από κόντρα στον Παρρά η μπάλα στρώθηκε στον Νίτσο, ο οποίος πλάσαρε τον Λίλο για το 1-0 και έβαλε... φωτιά στην εξέδρα, με το πρώτο του γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο.

Οι Κρητικοί έχασαν τη συγκέντρωση τους στα επόμενα λεπτά κι έκαναν εύκολα λάθη στην άμυνα. Σε ένα εξ αυτών, στο 59', έπειτα από αδράνεια του Αθανασίου ο Γκρόζος έπιασε δυνατό σουτ εκτός περιοχής και ο Λίλο απέκρουσε.

Στη συνέχεια οι Κυπελλούχοι πίεσαν στην προσπάθεια τους να ισοφαρίσουν, αναγκάζοντας τους Λαρισαίους σε παθητικό ρόλο. Στο 69' ο Μελίσσας απέκρουσε εντυπωσιακά το μακρινό σουτ του Κωστούλα. Ο κίπερ των Βυσσινί ήταν σε εξαιρετική βραδιά, καθώς είχε απαντήσεις και στα δυνατά σουτ των Αθανασίου (77') και Νους (90'), ενώ ενδιάμεσα, στο 85', ο Νους αστόχησε με κεφαλιά εξ επαφής.

Oι φιλοξενούμενοι πίεσαν μέχρι τέλους και στο 90+4' ο Αϊτόρ αστόχησε με σουτ μέσα από την περιοχή και στη συνέχεια ο Νους δεν βρήκε εστία με κεφαλιά και το 1-0 της ΑΕΛ έμεινε μέχρι τέλους.

ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Μελίσσας, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Καραγιαννίδης (66' Ρισβάνης), Αγαπάκης (78' Σάκιτς), Λέλεκας, Ζτούπης, Παπαγεωργίου (61' Τσιγγάρας), Αντράντα (61' Κωνσταντακόπουλος), Παρράς, Νίτσος (66' Νταμπίζας).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας, Νικολάου, Γκονθάλεθ (74' Ανδρούτσος), Καινουργιάκης (78' Αϊτόρ), Κανελλόπουλος (46' Αθανασίου), Καραχάλιος, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης (46' Νους), Χατζηγιοβάνης (61' Φούντας), Κόντρο.