Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αποδοκιμάστηκε έντονα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι έβαλε... φωτιά στο ΟΑΚΑ. Ο 35χρονος Ιταλός γκολκίπερ της ΑΕΚ, μόλις βγήκε για προθέρμανση δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού (Live στο Gazzetta).

Ο Μπρινιόλι, ο οποίος αγωνίστηκε τρία χρόνια στο τριφύλλι από το καλοκαίρι του 2021 έως το 2024, συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ και ο κόσμος του Παναθηναϊκού είχε πολλά παράπονα για την απόδοσή του στο πρώτο μισό της σεζόν 2023-24. Όταν, λοιπόν, οι φίλοι του τριφυλλιού τον είδαν στον αγωνιστικό χώρο ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες και φώναζαν συνθήματα εναντίον του.

Φυσικά έντονες ήταν και οι αποδοκιμασίες, όταν βγήκαν και οι υπόλοιποι παίκτες της Ένωσης για ζέσταμα. Στην είσοδο των πρασίνων, όπως είναι λογικό, ο κόσμος ζητωκραύγαζε και ζητούσε τη νίκη.