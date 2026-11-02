Superleague: Οι πιθανότητες τίτλου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ
Η 9η αγωνιστική της Superleague μπορεί να ολοκληρώνεται απόψε (2/11), ωστόσο το μεγάλο ντέρμπι της πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/11) στο ΟΑΚΑ, βρίσκοντας νικητή τον Παναθηναϊκό με 2-0 επί της πρωταθλήτριας ΑΕΚ.
Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ επέστρεψε στην κορυφή και το +2 από τον 2ο Ολυμπιακό, ενώ η Ένωση έμεινε 7 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση, έχοντας όμως και αγώνα λιγότερο, ενώ 3ος τη δεδομένη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, το Football Meets Data παρουσιάζει για ακόμη μια εβδομάδα τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου. Πρώτο φαβορί παραμένει ο Ολυμπιακός με ποσοστό 43.5%, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 37.5%, νούμερο αυξημένο κατά 7%.
Στο 14.5% έπεσε η ΑΕΚ (από 19.8%), ενώ ακολουθεί με 4.2% ο ΠΑΟΚ, 0/2% δίνεται στον Άρη και 0.1% στον ΟΦΗ.
🟢 Panathinaikos wins the city derby v 🟡⚫️ AEK and continues their impressive form this season (8-0-1)! The win added +10% to their 🏆 chances, cutting the gap in probability to 🔴⚪️ Olympiacos. 🏆 1st place probabilities: 43% 🇬🇷 Olympiacos (+3%) 37% 🇬🇷 Panathinaikos (+10%) 15% 🇬🇷 AEK (-13%) 4% 🇬🇷 PAOK ...— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 1, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.