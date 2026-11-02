Οι πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος από το Football Meets Data μετά την νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ (2-0).

Η 9η αγωνιστική της Superleague μπορεί να ολοκληρώνεται απόψε (2/11), ωστόσο το μεγάλο ντέρμπι της πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/11) στο ΟΑΚΑ, βρίσκοντας νικητή τον Παναθηναϊκό με 2-0 επί της πρωταθλήτριας ΑΕΚ.

Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ επέστρεψε στην κορυφή και το +2 από τον 2ο Ολυμπιακό, ενώ η Ένωση έμεινε 7 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση, έχοντας όμως και αγώνα λιγότερο, ενώ 3ος τη δεδομένη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, το Football Meets Data παρουσιάζει για ακόμη μια εβδομάδα τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου. Πρώτο φαβορί παραμένει ο Ολυμπιακός με ποσοστό 43.5%, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 37.5%, νούμερο αυξημένο κατά 7%.

Στο 14.5% έπεσε η ΑΕΚ (από 19.8%), ενώ ακολουθεί με 4.2% ο ΠΑΟΚ, 0/2% δίνεται στον Άρη και 0.1% στον ΟΦΗ.