Βόλος ELABET: Η αποστολή για το ματς με τον Ατρόμητο
Ο Βόλος ELABET δίνει πολύ σημαντικό ματς τη Δευτέρα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την ένατη αγωνιστική.
Μετά την απόρριψη της έφεσης για την επιστροφή των τριών βαθμών, που αφαιρέθηκαν για τα παιχνίδια με τον Πανσερραϊκό τη σεζόν 2023-24, η ομάδα της Μαγνησίας καίγεται για βαθμούς. Ο Ισπανός τεχνικός Χουάν Κάρλος Γκαρίδο, δεν μπορεί να υπολογίζει τον τιμωρημένο Μεντίλ, ενώ εκτός έμειναν και οι Τασιούρας, Ες Σαουμπί.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Βόλος ELABET και η αποστολή: «Είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου ELABET για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο (2/11, 18.00, Δημ. Περιστερίου) για την 9η αγωνιστική της Super League.
Αυτοί είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Μύγας, Κάτσικας, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Λεκές, Φάμπιο, Νεγιού, Μπέρνιτς, Κόμπα, Γρόσδης, Γκαραβέλας, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Τζόκα, Φουρτάδο, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο».
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